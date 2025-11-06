Миляев призвал контролировать занятия спортом молодежи призывного возраста

САМАРА, 6 ноя – РИА Новости. Губернатор Тульской области и глава комиссии Госсовета по развитию физической культуры и спорта Дмитрий Миляев предложил президенту РФ Владимиру Путину отслеживать количество молодых людей призывного возраста, занимающихся физкультурой и спортом.
"У нас наблюдается прогрессивный рост доли занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, а доля представителей молодежи призывного возраста, признанных годными к военной службе без ограничений по состоянию здоровья, существенно не изменяется. В связи с этим предлагаю включить показатель доли граждан призывного возраста, чья физическая подготовленность к военной службе оценивается как удовлетворительная, в отраслевые и стратегические документы, обеспечив при этом ежегодный мониторинг данного показателя", - сказал Миляев во время заседания Госсовета.
