Миляев призвал контролировать занятия спортом молодежи призывного возраста - РИА Новости, 06.11.2025
22:51 06.11.2025
Миляев призвал контролировать занятия спортом молодежи призывного возраста
Миляев призвал контролировать занятия спортом молодежи призывного возраста
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Миляев предложил следить за занятиями спортом молодежи призывного возраста

САМАРА, 6 ноя – РИА Новости. Губернатор Тульской области и глава комиссии Госсовета по развитию физической культуры и спорта Дмитрий Миляев предложил президенту РФ Владимиру Путину отслеживать количество молодых людей призывного возраста, занимающихся физкультурой и спортом.
«
"У нас наблюдается прогрессивный рост доли занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, а доля представителей молодежи призывного возраста, признанных годными к военной службе без ограничений по состоянию здоровья, существенно не изменяется. В связи с этим предлагаю включить показатель доли граждан призывного возраста, чья физическая подготовленность к военной службе оценивается как удовлетворительная, в отраслевые и стратегические документы, обеспечив при этом ежегодный мониторинг данного показателя", - сказал Миляев во время заседания Госсовета.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Путин поручил рассмотреть вопрос развития сети военно-спортивных лагерей
20 декабря 2024, 21:44
20 декабря 2024, 21:44
 
