CAS получил апелляцию на решение FIS о недопуске россиян до соревнований

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил получение апелляции Ассоциации лыжных видов спорта России на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о недопуске российских спортсменов к участию в международных соревнованиях, в том числе в квалификации Олимпиады 2026 года, сообщается на сайте организации.

В октябре совет FIS принял решение не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях, в том числе в квалификационных турнирах к Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии, даже в качестве нейтральных атлетов.

Апелляция подана 5 ноября. Заявители просят CAS обязать FIS разрешить участие спортсменов, тренеров и официальных лиц из России во всех соревнованиях под эгидой федерации, включая отборочные старты к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года, в нейтральном статусе в соответствии с критериями Международного олимпийского комитета (МОК). Сообщается, что в настоящее время стороны обмениваются материалами, формируется коллегия арбитров. Слушания будут назначены после согласования сторон.