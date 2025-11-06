https://ria.ru/20251106/sport-2053286927.html
CAS получил апелляцию на решение FIS о недопуске россиян до соревнований
CAS получил апелляцию на решение FIS о недопуске россиян до соревнований
CAS получил апелляцию на решение FIS о недопуске россиян до соревнований
Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил получение апелляции Ассоциации лыжных видов спорта России на решение Международной федерации лыжного спорта и... РИА Новости Спорт, 06.11.2025
CAS получил апелляцию на решение FIS о недопуске россиян до соревнований
CAS получил апелляцию на решение FIS о недопуске российский спортсменов
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил получение апелляции Ассоциации лыжных видов спорта России на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о недопуске российских спортсменов к участию в международных соревнованиях, в том числе в квалификации Олимпиады 2026 года, сообщается на сайте организации.
В октябре совет FIS принял решение не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях, в том числе в квалификационных турнирах к Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии, даже в качестве нейтральных атлетов.
Апелляция подана 5 ноября. Заявители просят CAS обязать FIS разрешить участие спортсменов, тренеров и официальных лиц из России во всех соревнованиях под эгидой федерации, включая отборочные старты к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года, в нейтральном статусе в соответствии с критериями Международного олимпийского комитета (МОК). Сообщается, что в настоящее время стороны обмениваются материалами, формируется коллегия арбитров. Слушания будут назначены после согласования сторон.
Отмечается, что апелляция подана совместно с шестью спортсменами, в числе которых лыжник Савелий Коростелев, фристайлистка Лана Прусакова, сноубордистка Мария Травиничева, двоеборец Артем Галунин, горнолыжница Екатерина Ткаченко и прыгун с трамплина Данил Садреев. Также к ней присоединились Паралимпийский комитет России (ПКР) и шесть параатлетов - горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, биатлонисты Анастасия Багиян и Иван Голубков, сноубордисты Полина Голубкова и Михаил Слинкин.