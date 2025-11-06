Рейтинг@Mail.ru
CAS получил апелляцию на решение FIS о недопуске россиян до соревнований - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:08 06.11.2025 (обновлено: 21:29 06.11.2025)
https://ria.ru/20251106/sport-2053286927.html
CAS получил апелляцию на решение FIS о недопуске россиян до соревнований
CAS получил апелляцию на решение FIS о недопуске россиян до соревнований - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
CAS получил апелляцию на решение FIS о недопуске россиян до соревнований
Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил получение апелляции Ассоциации лыжных видов спорта России на решение Международной федерации лыжного спорта и... РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T20:08:00+03:00
2025-11-06T21:29:00+03:00
спорт
спортивный арбитражный суд (cas)
паралимпийский комитет россии (пкр)
международный олимпийский комитет (мок)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151042/22/1510422280_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_b75f20e3331dbaf16e2ebe8062680fbb.jpg
/20250612/vasilev-2022470960.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151042/22/1510422280_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_61b56d94a73b7c48f87b21ac301218b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, спортивный арбитражный суд (cas), паралимпийский комитет россии (пкр), международный олимпийский комитет (мок)
Спорт, Спортивный арбитражный суд (CAS), Паралимпийский комитет России (ПКР), Международный олимпийский комитет (МОК)
CAS получил апелляцию на решение FIS о недопуске россиян до соревнований

CAS получил апелляцию на решение FIS о недопуске российский спортсменов

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСпортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил получение апелляции Ассоциации лыжных видов спорта России на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о недопуске российских спортсменов к участию в международных соревнованиях, в том числе в квалификации Олимпиады 2026 года, сообщается на сайте организации.
В октябре совет FIS принял решение не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях, в том числе в квалификационных турнирах к Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии, даже в качестве нейтральных атлетов.
Апелляция подана 5 ноября. Заявители просят CAS обязать FIS разрешить участие спортсменов, тренеров и официальных лиц из России во всех соревнованиях под эгидой федерации, включая отборочные старты к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года, в нейтральном статусе в соответствии с критериями Международного олимпийского комитета (МОК). Сообщается, что в настоящее время стороны обмениваются материалами, формируется коллегия арбитров. Слушания будут назначены после согласования сторон.
Отмечается, что апелляция подана совместно с шестью спортсменами, в числе которых лыжник Савелий Коростелев, фристайлистка Лана Прусакова, сноубордистка Мария Травиничева, двоеборец Артем Галунин, горнолыжница Екатерина Ткаченко и прыгун с трамплина Данил Садреев. Также к ней присоединились Паралимпийский комитет России (ПКР) и шесть параатлетов - горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, биатлонисты Анастасия Багиян и Иван Голубков, сноубордисты Полина Голубкова и Михаил Слинкин.
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Васильев спрогнозировал сроки снятия всех санкций с российского спорта
12 июня, 12:48
 
СпортСпортивный арбитражный суд (CAS)Паралимпийский комитет России (ПКР)Международный олимпийский комитет (МОК)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала