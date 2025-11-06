Рейтинг@Mail.ru
Спорт и физкультура - это всегда путь к успеху, заявил Путин
06.11.2025
Спорт и физкультура - это всегда путь к успеху, заявил Путин
2025
Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума "Россия – спортивная держава" в Самаре
Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума "Россия – спортивная держава" в Самаре
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Спорт и физкультура – это всегда путь к успеху, подчеркнул президент России Владимир Путин.
"Спорт и физическая культура – это всегда путь к успеху", - сказал Путин в ходе Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава".
