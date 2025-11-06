Рейтинг@Mail.ru
Спорт призван наводить мосты между народами, заявил Путин
17:39 06.11.2025
Спорт призван наводить мосты между народами, заявил Путин
Спорт призван наводить мосты между народами, заявил Путин - РИА Новости, 06.11.2025
Спорт призван наводить мосты между народами, заявил Путин
Спорт призван объединять людей и наводить мосты между народами, убежден президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.11.2025
россия
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Спорт призван наводить мосты между народами, заявил Путин

Путин заявил, что спорт призван объединять людей

Президент России Владимир Путин в физкультурно-оздоровительном комплексе "Орбита" в Самаре на презентации в режиме видеоконференции новых спортивных объектов
Президент России Владимир Путин в физкультурно-оздоровительном комплексе Орбита в Самаре на презентации в режиме видеоконференции новых спортивных объектов - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин в физкультурно-оздоровительном комплексе "Орбита" в Самаре на презентации в режиме видеоконференции новых спортивных объектов
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Спорт призван объединять людей и наводить мосты между народами, убежден президент России Владимир Путин.
"Спорт призван объединять людей, наводить мосты между народами. В этом заключена и высокая миссия, один из основных смыслов деятельности международных спортивных организаций", - сказал Путин на международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава".
Президент России Владимир Путин во время осмотра физкультурно-оздоровительного комплекса Орбита в Самар - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Справиться с вызовами современного мира можно только вместе, заявил Путин
Россия, Владимир Путин
 
 
