Штурмовой отряд "Запада" назвал сроки освобождения восточной части Купянска
Штурмовой отряд "Запада" назвал сроки освобождения восточной части Купянска - РИА Новости, 06.11.2025
Штурмовой отряд "Запада" назвал сроки освобождения восточной части Купянска
Военные освободят восточную часть Купянска в течение пяти дней, заявил командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка группировки "Запад" с позывным... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T19:06:00+03:00
2025-11-06T19:06:00+03:00
2025-11-06T19:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
димитров
красноармейск
харьковская область
донецкая народная республика
димитров
красноармейск
украина
россия
2025
Новости
ru-RU
Командир штурмового отряда об освобождении восточной части Купянска
В течение 5 дней восточную часть Купянска освободят, считает командир штурмового отряда группировку "Запад" с позывным "Ловец".
Отряд дожимает врага, "Ловец" сообщил, что на его участке осталось зачистить менее 50-ти строений.
За день его бойцы уничтожили две группы боевиков и освободили 7 зданий, завершили зачистку Комбикормового завода.
В Минобороны накануне заявляли, что Зеленский, говоря о якобы "зачистке" в Купянске, либо утратил связь с реальностью и не владеет оперативной обстановкой, либо, понимая безысходность ситуации, пытается скрыть правду.
2025-11-06T19:06
true
PT0M37S
