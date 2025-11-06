Рейтинг@Mail.ru
Штурмовой отряд "Запада" назвал сроки освобождения восточной части Купянска - РИА Новости, 06.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
19:06 06.11.2025 (обновлено: 19:44 06.11.2025)
Штурмовой отряд "Запада" назвал сроки освобождения восточной части Купянска
Командир штурмового отряда об освобождении восточной части Купянска
В течение 5 дней восточную часть Купянска освободят, считает командир штурмового отряда группировку "Запад" с позывным "Ловец". Отряд дожимает врага, "Ловец" сообщил, что на его участке осталось зачистить менее 50-ти строений. За день его бойцы уничтожили две группы боевиков и освободили 7 зданий, завершили зачистку Комбикормового завода. В Минобороны накануне заявляли, что Зеленский, говоря о якобы "зачистке" в Купянске, либо утратил связь с реальностью и не владеет оперативной обстановкой, либо, понимая безысходность ситуации, пытается скрыть правду.
Штурмовой отряд "Запада" назвал сроки освобождения восточной части Купянска

Бойцы "Запада" могут освободить восточную часть Купянска в течение пяти дней

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Военные освободят восточную часть Купянска в течение пяти дней, заявил командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка группировки "Запад"​ с позывным Ловец.

Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей город на две части. Она служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Освобождение населенного пункта даст возможность форсировать реку и продвинуться в Харьковской области дальше на запад.

"Дожимаем врага, в течение ближайших пяти дней поставленную задачу по освобождению восточной части Купянска выполним", — сказал он на видео.

Отряд освободил семь зданий и завершил зачистку комбикормового завода, рассказал боец. При этом конкретно на его участке осталось освободить менее 50 строений, добавил он.
Ранее в четверг Минобороны отчиталось о ликвидации в районе Купянска до 50 человек личного состава ВСУ. Кроме того, военнослужащие "Запада" уничтожили тяжелый механизированный мост, 12 автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы.
Тем временем подразделения группировки "Центр" сорвали три попытки украинских подразделений вырваться из окружения в районе Красноармейска в ДНР, отразив 13 атак из района села Гришино. Штурмовые группы продолжают уничтожать окруженные формирования противника.
Бойцы запускают борт разведчик - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
"Идти им некуда". Что приготовили для ВСУ в Красноармейске
5 ноября, 13:28

Окружение ВСУ

К концу октября группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо Купянск, где находятся около пяти тысяч украинских военнослужащих. Тем временем войска "Центра" завершили окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Российская сторона призывает противника сдаваться.

Димитров вместе с Красноармейском составляют одну городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.

Сейчас российские бойцы продолжают сжимать кольцо окружения. Сужение района блокировки происходит и с северо-востока, в районе села Петропавловка.
Как отметили в Минобороны, подразделения ВСУ находятся в критическом положении: шансов на спасение, кроме плена, у них нет. При этом Владимир Зеленский либо пытается замолчать истинное положение, делая заявления о зачистке этих районов, либо полностью потерял связь с реальностью, предположили в ведомстве.
