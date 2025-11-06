ВС России сорвали две попытки ротации ВСУ на Константиновском направлении

ДОНЕЦК, 6 ноя — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск сорвали две попытки ротации ВСУ на константиновском направлении фронта, уничтожив два бронеавтомобиля, наземный транспортный робототехнический комплекс и склад материально-технических средств противника, сообщили в Минобороны России.
"В ходе воздушной разведки и патрулирования в районе населённого пункта Константиновка операторами беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск были обнаружены несколько бронеавтомобилей противника, двигавшихся в сторону передовых позиций. После передачи координат артиллерийским расчётам и операторам FPV-дронов, цели были уничтожены вместе с находившимися в них военнослужащими ВСУ", — говорится в сообщении.
Отмечается, что при дальнейшем наблюдении за районом операторы БПЛА обнаружили наземный транспортный робототехнический комплекс и склад материально-технических средств противника.
"Точными ударами ударных беспилотников обе цели были уничтожены", — уточнили в ведомстве.
