ВС России сорвали две попытки ротации ВСУ на Константиновском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:08 06.11.2025
ВС России сорвали две попытки ротации ВСУ на Константиновском направлении
Подразделения "Южной" группировки войск сорвали две попытки ротации ВСУ на константиновском направлении фронта, уничтожив два бронеавтомобиля, наземный...
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
константиновка
россия
2025
безопасность, константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
ВС России сорвали две попытки ротации ВСУ на Константиновском направлении

Боевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б"
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б". Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 ноя — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск сорвали две попытки ротации ВСУ на константиновском направлении фронта, уничтожив два бронеавтомобиля, наземный транспортный робототехнический комплекс и склад материально-технических средств противника, сообщили в Минобороны России.
"В ходе воздушной разведки и патрулирования в районе населённого пункта Константиновка операторами беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск были обнаружены несколько бронеавтомобилей противника, двигавшихся в сторону передовых позиций. После передачи координат артиллерийским расчётам и операторам FPV-дронов, цели были уничтожены вместе с находившимися в них военнослужащими ВСУ", — говорится в сообщении.
Отмечается, что при дальнейшем наблюдении за районом операторы БПЛА обнаружили наземный транспортный робототехнический комплекс и склад материально-технических средств противника.
"Точными ударами ударных беспилотников обе цели были уничтожены", — уточнили в ведомстве.
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
