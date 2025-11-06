ВС России сорвали две попытки ротации ВСУ на Константиновском направлении

ДОНЕЦК, 6 ноя — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск сорвали две попытки ротации ВСУ на константиновском направлении фронта, уничтожив два бронеавтомобиля, наземный транспортный робототехнический комплекс и склад материально-технических средств противника, сообщили в Минобороны России.