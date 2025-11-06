https://ria.ru/20251106/spetsoperatsiya-2053090354.html
Российские дроноводы уничтожили пять пикапов ВСУ на подступах к Купянску
Российские дроноводы уничтожили пять пикапов ВСУ на подступах к Купянску - РИА Новости, 06.11.2025
Российские дроноводы уничтожили пять пикапов ВСУ на подступах к Купянску
Дроноводы группировки "Запад" за сутки уничтожили пять пикапов с боевиками ВСУ на подступах к Купянску, сообщил командир штурмового отряда группировки "Запад" с РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T01:49:00+03:00
2025-11-06T01:49:00+03:00
2025-11-06T01:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040358733_0:233:3118:1987_1920x0_80_0_0_5b6330d445c2be3eea6980c74e6b35f0.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040358733_425:0:2969:1908_1920x0_80_0_0_7e7d98ecb7509df1c384a6c6a6b0da85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские дроноводы уничтожили пять пикапов ВСУ на подступах к Купянску
Дроноводы группировки "Запад" уничтожили пять пикапов ВСУ возле Купянска