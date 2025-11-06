https://ria.ru/20251106/spartak-2053288804.html
"Спартак" ведет у "Локомотива" после первого тайма матча Кубка России
"Спартак" ведет у "Локомотива" после первого тайма матча Кубка России - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
"Спартак" ведет у "Локомотива" после первого тайма матча Кубка России
Московский "Спартак" на своем поле обыгрывает столичный "Локомотив" после первого тайма матча плей-офф Кубка России по футболу. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
