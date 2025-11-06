https://ria.ru/20251106/sovfed-2053209854.html
В Совфеде назвали главную геостратегическую ошибку Запада
Главной геостратегической ошибкой Запада стало решение о расширении НАТО на восток, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, комментируя
В Совфеде назвали главную геостратегическую ошибку Запада
Карасин назвал расширение НАТО на восток главной ошибкой Запада
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Главной геостратегической ошибкой Запада стало решение о расширении НАТО на восток, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, комментируя утверждение генсека НАТО Марка Рютте, что Россия останется "дестабилизирующей силой" в Европе и мире.
Рютте
ранее призвал союзников по альянсу готовиться к "долгосрочной конфронтации" с РФ
. По его словам, Россия останется дестабилизирующей силой в Европе
и мире.
"Не унимается политстратег от НАТО
Марк Рютте. Теперь он утверждает, что блоку необходимо готовиться к "долгосрочной конфронтации с Россией". Она, дескать, всегда будет дестабилизирующим фактором в Европе и мире. Следом идёт аргументация, основа которой – наше сотрудничество с Китаем
, Северной Кореей и Ираном
. Далее – призывы наращивать военную мощь, производство боеприпасов и так далее", - написал сенатор в своем Telegram-канале
.
По словам Карасина
, "всё это мы уже слышим сравнительно давно".
При этом он отметил, что во всех приличных научных и политологических кругах уже сравнительно давно признано, что "главной геостратегической ошибкой Запада стало решение о расширении североатлантического блока на восток".
"Тем самым уже в 90-е годы были грубо нарушены балансы периода холодной войны. Распущен Варшавский договор, но наступательные аппетиты Запада применительно к бывшим советским республикам приобрели характер тяжёлого психо-политического заболевания", - подчеркнул законодатель.
Карасин выразил недоумение, что в нынешних условиях устрашающие призывы Рютте не получают должную оценку на Западе.
"Там ведь умеют анализировать", - заключил политик.