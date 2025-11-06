В Совфеде назвали главную геостратегическую ошибку Запада

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Главной геостратегической ошибкой Запада стало решение о расширении НАТО на восток, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, комментируя утверждение генсека НАТО Марка Рютте, что Россия останется "дестабилизирующей силой" в Европе и мире.

Рютте ранее призвал союзников по альянсу готовиться к "долгосрочной конфронтации" с РФ . По его словам, Россия останется дестабилизирующей силой в Европе и мире.

"Не унимается политстратег от НАТО Марк Рютте. Теперь он утверждает, что блоку необходимо готовиться к "долгосрочной конфронтации с Россией". Она, дескать, всегда будет дестабилизирующим фактором в Европе и мире. Следом идёт аргументация, основа которой – наше сотрудничество с Китаем , Северной Кореей и Ираном . Далее – призывы наращивать военную мощь, производство боеприпасов и так далее", - написал сенатор в своем Telegram-канале

По словам Карасина , "всё это мы уже слышим сравнительно давно".

При этом он отметил, что во всех приличных научных и политологических кругах уже сравнительно давно признано, что "главной геостратегической ошибкой Запада стало решение о расширении североатлантического блока на восток".

"Тем самым уже в 90-е годы были грубо нарушены балансы периода холодной войны. Распущен Варшавский договор, но наступательные аппетиты Запада применительно к бывшим советским республикам приобрели характер тяжёлого психо-политического заболевания", - подчеркнул законодатель.

Карасин выразил недоумение, что в нынешних условиях устрашающие призывы Рютте не получают должную оценку на Западе.