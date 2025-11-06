В Совфеде оценили заявление СВР о планируемой Западом диверсии на ЗАЭС

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Публичное заявление СВР России по возможной диверсии на Запорожской АЭС, - лучшая прививка для стремительно теряющих адекватность западных элит, конструирующих апокалипсис сегодня, сказал РИА Новости сенатор Сергей Перминов.

По данным СВР , Запад готовится возложить на Россию ответственность за возможную аварию на Запорожской АЭС , рассматривается вариант организации диверсии с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов, причем "во влиятельном британском НПО Chatham House уже просчитали последствия такой аварии".

"Предупрежден - вооружен. Публичное заявление СВР России - лучшая прививка для стремительно теряющих адекватность западных элит, конструирующих апокалипсис сегодня", - сказал Перминов

По его словам, "взвешенная позиция руководства нашей страны и сила нашей армии - единственная надежда для всех стран на мирное будущее".

"Силы и средства для отражения атак на ЗАЭС помогают избежать катастрофического сценария на протяжении последних месяцев", - заключил политик.