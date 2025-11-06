https://ria.ru/20251106/sovfed-2053207647.html
В Совфеде оценили заявление СВР о планируемой Западом диверсии на ЗАЭС
В Совфеде оценили заявление СВР о планируемой Западом диверсии на ЗАЭС - РИА Новости, 06.11.2025
В Совфеде оценили заявление СВР о планируемой Западом диверсии на ЗАЭС
Публичное заявление СВР России по возможной диверсии на Запорожской АЭС, - лучшая прививка для стремительно теряющих адекватность западных элит, конструирующих... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T15:46:00+03:00
2025-11-06T15:46:00+03:00
2025-11-06T15:46:00+03:00
россия
сергей перминов
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840191019_0:337:3041:2048_1920x0_80_0_0_38cd55c13d28c034da3e09e5c36cb1e2.jpg
https://ria.ru/20251106/svr-2053157102.html
https://ria.ru/20251106/zaes-2053155943.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840191019_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65d2067290aaf3c1e072c5945dadbfbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей перминов, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), запорожская аэс
Россия, Сергей Перминов, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Запорожская АЭС
В Совфеде оценили заявление СВР о планируемой Западом диверсии на ЗАЭС
Сенатор Перминов назвал заявление СВР по ЗАЭС лучшей прививкой для Запада
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Публичное заявление СВР России по возможной диверсии на Запорожской АЭС, - лучшая прививка для стремительно теряющих адекватность западных элит, конструирующих апокалипсис сегодня, сказал РИА Новости сенатор Сергей Перминов.
По данным СВР
, Запад готовится возложить на Россию
ответственность за возможную аварию на Запорожской АЭС
, рассматривается вариант организации диверсии с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов, причем "во влиятельном британском НПО Chatham House уже просчитали последствия такой аварии".
"Предупрежден - вооружен. Публичное заявление СВР России - лучшая прививка для стремительно теряющих адекватность западных элит, конструирующих апокалипсис сегодня", - сказал Перминов
.
По его словам, "взвешенная позиция руководства нашей страны и сила нашей армии - единственная надежда для всех стран на мирное будущее".
"Силы и средства для отражения атак на ЗАЭС помогают избежать катастрофического сценария на протяжении последних месяцев", - заключил политик.
По поступающим в СВР данным, европейские натовцы призывают киевский режим изыскать возможности срочно изменить негативный ход украинского конфликта и его восприятие общественностью на Западе.