В Совфеде оценили заявление СВР о планируемой Западом диверсии на ЗАЭС
15:46 06.11.2025
В Совфеде оценили заявление СВР о планируемой Западом диверсии на ЗАЭС
В Совфеде оценили заявление СВР о планируемой Западом диверсии на ЗАЭС
Публичное заявление СВР России по возможной диверсии на Запорожской АЭС, - лучшая прививка для стремительно теряющих адекватность западных элит, конструирующих... РИА Новости, 06.11.2025
россия
сергей перминов
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
запорожская аэс
россия, сергей перминов, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), запорожская аэс
Россия, Сергей Перминов, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Запорожская АЭС
В Совфеде оценили заявление СВР о планируемой Западом диверсии на ЗАЭС

Сенатор Перминов назвал заявление СВР по ЗАЭС лучшей прививкой для Запада

Запорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Публичное заявление СВР России по возможной диверсии на Запорожской АЭС, - лучшая прививка для стремительно теряющих адекватность западных элит, конструирующих апокалипсис сегодня, сказал РИА Новости сенатор Сергей Перминов.
По данным СВР, Запад готовится возложить на Россию ответственность за возможную аварию на Запорожской АЭС, рассматривается вариант организации диверсии с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов, причем "во влиятельном британском НПО Chatham House уже просчитали последствия такой аварии".
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
СВР узнала, кого коснутся последствия планируемой Западом диверсии на ЗАЭС
Вчера, 11:57
"Предупрежден - вооружен. Публичное заявление СВР России - лучшая прививка для стремительно теряющих адекватность западных элит, конструирующих апокалипсис сегодня", - сказал Перминов.
По его словам, "взвешенная позиция руководства нашей страны и сила нашей армии - единственная надежда для всех стран на мирное будущее".
"Силы и средства для отражения атак на ЗАЭС помогают избежать катастрофического сценария на протяжении последних месяцев", - заключил политик.
По поступающим в СВР данным, европейские натовцы призывают киевский режим изыскать возможности срочно изменить негативный ход украинского конфликта и его восприятие общественностью на Западе.
Энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
СВР предупредила о подготовке странами Запада диверсии на ЗАЭС
Вчера, 11:49
 
Заголовок открываемого материала