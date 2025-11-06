Рейтинг@Mail.ru
"Сочи" — "Северсталь": смотреть онлайн матч КХЛ 6 ноября
Хоккей
Хоккей
 
19:02 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/sochi-severstal-smotret-onlayn-2053269226.html
"Сочи" — "Северсталь": смотреть онлайн матч КХЛ 6 ноября
"Сочи" — "Северсталь": смотреть онлайн матч КХЛ 6 ноября - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
"Сочи" — "Северсталь": смотреть онлайн матч КХЛ 6 ноября
"Сочи" и "Северсталь" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
2025-11-06T19:02:00+03:00
2025-11-06T19:02:00+03:00
хоккей
северсталь
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
хк сочи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978555691_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9c37cd7db6b46fec59a3258a4acab757.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
северсталь, континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей, хк сочи
Хоккей, Северсталь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей, ХК Сочи

"Сочи" — "Северсталь": смотреть онлайн матч КХЛ 6 ноября

Хоккеисты "Северстали"
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. "Сочи" и "Северсталь" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 6 ноября и начнется в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
06 ноября 2025 • начало в 19:30
Закончен в OT
Сочи
4 : 5
Северсталь
19:18 • Ноэль Хофенмайер
(Артур Тянулин)
24:03 • Даниил Сероух
(Уильям Биттен, Кэмерон Ли)
35:38 • Денис Венгрыжановский
(Danil Mokrushev, Николай Поляков)
41:28 • Жан-Кристоф Боден
(Уильям Биттен, Даниил Сероух)
09:33 • Илья Рейнгардт
(Данил Аймурзин, Михаил Ильин)
09:58 • Давид Думбадзе
(Данил Веряев, Артем Щучинов)
38:25 • Данил Аймурзин
(Никита Камалов, Михаил Ильин)
58:14 • Данил Аймурзин
(Makar Fomin, Михаил Ильин)
60:55 • Михаил Ильин
(Данил Аймурзин, Yanni Kaldis)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ХоккейСеверстальКХЛ 2025-2026Анонсы и трансляции матчейХК Сочи
 
Матч-центр
 
Версия 2023.1 Beta
