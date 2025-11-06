"Сочи" — "Северсталь": смотреть онлайн матч КХЛ 6 ноября

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. "Сочи" и "Северсталь" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 6 ноября и начнется в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
06 ноября 2025 • начало в 19:30
Закончен в OT
19:18 • Ноэль Хофенмайер
24:03 • Даниил Сероух
(Уильям Биттен, Кэмерон Ли)
35:38 • Денис Венгрыжановский
(Danil Mokrushev, Николай Поляков)
41:28 • Жан-Кристоф Боден
(Уильям Биттен, Даниил Сероух)
09:33 • Илья Рейнгардт
(Данил Аймурзин, Михаил Ильин)
09:58 • Давид Думбадзе
(Данил Веряев, Артем Щучинов)
38:25 • Данил Аймурзин
(Никита Камалов, Михаил Ильин)
58:14 • Данил Аймурзин
(Makar Fomin, Михаил Ильин)
60:55 • Михаил Ильин
(Данил Аймурзин, Yanni Kaldis)