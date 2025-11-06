Рейтинг@Mail.ru
Соболенко обыграла Гауфф и вышла в полуфинал итогового турнира WTA
Теннис
 
20:42 06.11.2025
Соболенко обыграла Гауфф и вышла в полуфинал итогового турнира WTA
Соболенко обыграла Гауфф и вышла в полуфинал итогового турнира WTA - РИА Новости, 06.11.2025
Соболенко обыграла Гауфф и вышла в полуфинал итогового турнира WTA
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко обыграла американку Кори Гауфф в третьем туре группового этапа итогового турнира Женской теннисной ассоциации... РИА Новости, 06.11.2025
теннис
казахстан
тайвань
спорт
латвия
арина соболенко
кори гауфф
аманда анисимова
/20251106/tennis-2053264532.html
казахстан
тайвань
латвия
2025
1920
1920
true
Соболенко обыграла Гауфф и вышла в полуфинал итогового турнира WTA

Стали известны полуфинальные пары итогового турнира WTA

Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко обыграла американку Кори Гауфф в третьем туре группового этапа итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде, призовой фонд которого составляет 15,5 млн долларов.
Встреча группы Штеффи Граф завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. Соболенко одержала третью победу на турнире и заняла первое место в квартете. Действующая победительница итогового турнира Гауфф (3-я ракетка мира) потерпела два поражения при одной победе, заняла третье место и покинула соревнование.
В полуфинале Соболенко сыграет с американкой Амандой Анисимовой (4). В другом матче 1/2 финала встретятся американка Джессика Пегула (5) и представительница Казахстана Елена Рыбакина (6), занявшая первое место в группе Серены Уильямс.
В полуфинальных встречах в парном разряде между собой сыграют дуэты Се Шувэй (Тайвань)/Елена Остапенко (Латвия) - Тимя Бабош (Венгрия)/Луиза Стефани (Бразилия), а также Тейлор Таунсенд (США)/Катерина Синякова (Чехия) - Элизе Мертенс (Бельгия)/Вероника Кудерметова (Россия).
Полуфинальные матчи состоятся 7 ноября, финалы запланированы на 8 ноября.
Жасмин Паолини - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Паолини потерпела третье поражение подряд на итоговом турнире WTA
6 ноября, 18:45
 
Теннис
 
 
