16:18 06.11.2025 (обновлено: 16:24 06.11.2025)
Британский словарь английского языка отметил темпы развития ИИ
© Depositphotos.com / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Британский словарь английского языка Collins Dictionary признал "ИИ" (искусственный интеллект) словом года, говорится на сайте издательства.
"Если компьютеры неожиданно стали экспертами в самой человеческой области - языке, то что дальше? Это привело к бурным дискуссиям, исследованиям и прогнозированию, а также к более чем достаточному обоснованию для того, чтобы в 2023 году Collins выбрал "ИИ" словом года", - сказано в тексте.
Collins Dictionary определяет ИИ как "моделирование ментальных функций человека с помощью компьютерных программ". "Считающейся следующей великой технологической революцией ИИ переживает бурное развитие, о нем много говорили в 2023 году", - пишет издательство.
Первый глобальный саммит по вопросам искусственного интеллекта состоится в Великобритании 1-2 ноября. В саммите примут участие представители правительств разных стран, лидирующих компаний и экспертов в области ИИ. Ранее в британском правительстве высказывали опасения, что технологии искусственного интеллекта (ИИ) в скором времени продвинутся настолько, что позволят создавать оружие массового поражения или выйдут из-под контроля человека. В связи с этим на саммите будут обсуждаться риски использования ИИ со злым умыслом в целях конструирования биологического оружия или осуществления кибератак.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Миллер рассказал о новой эпохе математики и искусственного интеллекта
20 октября, 18:41
 
