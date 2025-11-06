Британский словарь английского языка отметил темпы развития ИИ

https://ria.ru/20251106/slovar-2053218395.html
Британский словарь английского языка Collins Dictionary признал "ИИ" (искусственный интеллект) словом года
2025-11-06T16:18:00+03:00
2025-11-06T16:18:00+03:00
2025-11-06T16:24:00+03:00
Британский словарь Collins Dictionary заявил, что ИИ переживает бурное развитие
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Британский словарь английского языка Collins Dictionary признал "ИИ" (искусственный интеллект) словом года, говорится на сайте издательства.
"Если компьютеры неожиданно стали экспертами в самой человеческой области - языке, то что дальше? Это привело к бурным дискуссиям, исследованиям и прогнозированию, а также к более чем достаточному обоснованию для того, чтобы в 2023 году Collins выбрал "ИИ" словом года", - сказано в тексте.
Collins Dictionary определяет ИИ как "моделирование ментальных функций человека с помощью компьютерных программ". "Считающейся следующей великой технологической революцией ИИ переживает бурное развитие, о нем много говорили в 2023 году", - пишет издательство.
Первый глобальный саммит по вопросам искусственного интеллекта состоится в Великобритании
1-2 ноября. В саммите примут участие представители правительств разных стран, лидирующих компаний и экспертов в области ИИ. Ранее в британском правительстве высказывали опасения, что технологии искусственного интеллекта (ИИ) в скором времени продвинутся настолько, что позволят создавать оружие массового поражения или выйдут из-под контроля человека. В связи с этим на саммите будут обсуждаться риски использования ИИ со злым умыслом в целях конструирования биологического оружия или осуществления кибератак.