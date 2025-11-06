Британский словарь английского языка отметил темпы развития ИИ

"Если компьютеры неожиданно стали экспертами в самой человеческой области - языке, то что дальше? Это привело к бурным дискуссиям, исследованиям и прогнозированию, а также к более чем достаточному обоснованию для того, чтобы в 2023 году Collins выбрал "ИИ" словом года", - сказано в тексте.