"Манчестер Сити" разгромил дортмундскую "Боруссию" в Лиге чемпионов
Футбол
 
01:03 06.11.2025
"Манчестер Сити" разгромил дортмундскую "Боруссию" в Лиге чемпионов
"Манчестер Сити" разгромил дортмундскую "Боруссию" в Лиге чемпионов
Английский "Манчестер Сити" обыграл немецкую "Боруссию" из Дортмунда в матче четвертого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
"Манчестер Сити" разгромил дортмундскую "Боруссию" в Лиге чемпионов

Дубль Фодена помог "Сити" разгромить дортмундскую "Боруссию" в Лиге чемпионов

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Английский "Манчестер Сити" обыграл немецкую "Боруссию" из Дортмунда в матче четвертого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча в Манчестере завершилась со счетом 4:1. Мячи забили Фил Фоден (22-я и 57-я минуты), Эрлинг Холанд (29) и Райан Шерки (90+1). У "Боруссии" отличился Вальдемар Антон (72).
"Манчестер Сити", набрав 10 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги чемпионов. "Боруссия" (7) располагается на 13-й строчке.
В следующем туре "Манчестер Сити" 25 ноября примет леверкузенский "Байер", в этот же день "Боруссия" дома сыграет с испанским "Вильярреалом".
"ПСЖ" и "Реал" впервые проиграли в Лиге чемпионов! Кто же потушил звезд?
