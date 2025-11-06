https://ria.ru/20251106/siti-2053086277.html
"Манчестер Сити" разгромил дортмундскую "Боруссию" в Лиге чемпионов
"Манчестер Сити" разгромил дортмундскую "Боруссию" в Лиге чемпионов
Английский "Манчестер Сити" обыграл немецкую "Боруссию" из Дортмунда в матче четвертого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
"Манчестер Сити" разгромил дортмундскую "Боруссию" в Лиге чемпионов
Дубль Фодена помог "Сити" разгромить дортмундскую "Боруссию" в Лиге чемпионов