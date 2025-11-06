Рейтинг@Mail.ru
01:51 06.11.2025 (обновлено: 01:52 06.11.2025)
Украинцы возмутились из-за русской музыки на уроках в финской школе
Финская школа знакомится с музыкой России, однако это не нравится обосновавшимся в стране украинцам, сообщает телерадиовещатель Yle. РИА Новости, 06.11.2025
россия, эспоо, украина, в мире, русский язык в мире, финляндия
Россия, Эспоо, Украина, В мире, Русский язык в мире, Финляндия
Финская школа в Эспоо знакомится с музыкой РФ, но это не нравится украинцам

© Фото : предоставлено пресс-службой RD GroupЭспоо, Финляндия
Эспоо, Финляндия - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой RD Group
Эспоо, Финляндия. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Финская школа знакомится с музыкой России, однако это не нравится обосновавшимся в стране украинцам, сообщает телерадиовещатель Yle.
Телерадиовещатель описывает частный случай, который произошел в общеобразовательной школе в городе Эспоо. На уроке изучалась музыка России, дети исполняли песню "Калинка". Одна из девочек, мать которой давно переехала из Украины , отказалась петь. Yle уточняет, что мать девочки вышла замуж за местного жителя, сама девочка родилась уже в Финляндии.
«
"Был урок музыки, дети знакомились с музыкой России и все должны были петь песню "Калинка". Николь (девочка- ред.) объяснила, что она украинка и не хочет использовать русский язык. На это учительница ответила, что "в школе мы не говорим (о таких конфликтах - ред.)", - рассказала телерадиовещателю мать девочки.
Директор школы Эллинор Хеллман сообщила Yle, что не может комментировать частные случаи, впрочем, она отмечает, что, независимо от национальности, "школа приветствует всех детей".
"В таких предметах, как музыка, учащиеся могут столкнуться с разнообразными культурными проявлениями, отобранными с педагогическим усердием и чувствительностью к контексту класса. Учителей поощряют вдумчиво отвечать на вопросы учащихся, учитывая потребности всей группы", - цитирует телерадиовещатель Хеллман.
Россия Эспоо Украина В мире Русский язык в мире Финляндия
 
 
