Украинцы возмутились из-за русской музыки на уроках в финской школе

"Был урок музыки, дети знакомились с музыкой России и все должны были петь песню "Калинка". Николь (девочка- ред.) объяснила, что она украинка и не хочет использовать русский язык. На это учительница ответила, что "в школе мы не говорим (о таких конфликтах - ред.)", - рассказала телерадиовещателю мать девочки.