Вэнс предупредил о последствиях продолжения шатдауна

ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Продолжение шатдауна правительства в США приведет к большой нагрузке на вооруженные силы и национальную безопасность страны, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.
«
"То, что демократы делают в связи с остановкой работы правительства, действительно беспрецедентно, и хотя администрация защитила американский народ от самых страшных последствий, все это грядет, и грядет скоро: чрезвычайная ситуация в авиации, которая приведет к значительным задержкам в поездках для всех американцев ... большая нагрузка на наши вооруженные силы и национальную безопасность", - написал Вэнс в соцсети Х.
Он добавил, что шатдаун уже "перешел из фарса в трагедию".
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп подчеркивал ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Шатдаун в США: что это такое и какие последствия
1 октября, 10:25