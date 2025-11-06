Рейтинг@Mail.ru
Вэнс предупредил о последствиях продолжения шатдауна - РИА Новости, 06.11.2025
23:50 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/shatdaun-2053314330.html
Вэнс предупредил о последствиях продолжения шатдауна
Вэнс предупредил о последствиях продолжения шатдауна - РИА Новости, 06.11.2025
Вэнс предупредил о последствиях продолжения шатдауна
Продолжение шатдауна правительства в США приведет к большой нагрузке на вооруженные силы и национальную безопасность страны, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T23:50:00+03:00
2025-11-06T23:50:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
джеймс дэвид вэнс
шатдаун
в мире, сша, дональд трамп, джеймс дэвид вэнс, шатдаун
В мире, США, Дональд Трамп, Джеймс Дэвид Вэнс, шатдаун
Вэнс предупредил о последствиях продолжения шатдауна

Вэнс: продолжение шатдауна в США приведет к большой нагрузке на вооруженные силы

Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Продолжение шатдауна правительства в США приведет к большой нагрузке на вооруженные силы и национальную безопасность страны, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.
«

"То, что демократы делают в связи с остановкой работы правительства, действительно беспрецедентно, и хотя администрация защитила американский народ от самых страшных последствий, все это грядет, и грядет скоро: чрезвычайная ситуация в авиации, которая приведет к значительным задержкам в поездках для всех американцев ... большая нагрузка на наши вооруженные силы и национальную безопасность", - написал Вэнс в соцсети Х.

Он добавил, что шатдаун уже "перешел из фарса в трагедию".
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп подчеркивал ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Шатдаун в США: что это такое и какие последствия
1 октября, 10:25
 
В миреСШАДональд ТрампДжеймс Дэвид Вэнсшатдаун
 
 
Версия 2023.1 Beta
