https://ria.ru/20251106/shakhmaty-2053248483.html
Дубов и Артемьев вышли в третий раунд Кубка мира по шахматам
Дубов и Артемьев вышли в третий раунд Кубка мира по шахматам - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Дубов и Артемьев вышли в третий раунд Кубка мира по шахматам
Россияне Даниил Дубов и Владислав Артемьев по итогам тай-брейка вышли в третий раунд Кубка мира по шахматам, который проходит в Гоа (Индия). РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T17:51:00+03:00
2025-11-06T17:51:00+03:00
2025-11-06T17:51:00+03:00
даниил дубов
владислав артемьев
кубок мира по шахматам
шахматы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/06/1771373609_0:92:755:517_1920x0_80_0_0_03d55b07e0f7b452cf463592594e05bb.jpg
/20251105/shakhmaty-2053046553.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/06/1771373609_0:0:755:567_1920x0_80_0_0_fe78535ce0b7cc62c466e81aa45f7ded.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
даниил дубов, владислав артемьев, кубок мира по шахматам, шахматы
Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Кубок мира по шахматам, Шахматы
Дубов и Артемьев вышли в третий раунд Кубка мира по шахматам
Дубов и Артемьев вышли в третий раунд Кубка мира по шахматам после тай-брейка