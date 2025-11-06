Рейтинг@Mail.ru
Дубов и Артемьев вышли в третий раунд Кубка мира по шахматам - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
17:51 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/shakhmaty-2053248483.html
Дубов и Артемьев вышли в третий раунд Кубка мира по шахматам
Россияне Даниил Дубов и Владислав Артемьев по итогам тай-брейка вышли в третий раунд Кубка мира по шахматам, который проходит в Гоа (Индия). РИА Новости Спорт, 06.11.2025
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россияне Даниил Дубов и Владислав Артемьев по итогам тай-брейка вышли в третий раунд Кубка мира по шахматам, который проходит в Гоа (Индия).
Артемьев на тай-брейке победил в рапиде Айка Мартиросяна из Армении (1,5:0,5), Дубов обыграл Бай Цзиньши (3:1) из Китая.
Ранее в следующий круг пробились Андрей Есипенко, Иван Землянский, Евгений Наер и Алексей Гребнев.
Турнир с участием 206 шахматистов и призовым фондом 2 миллиона долларов продлится до 27 ноября. Три лучших участника Кубка мира попадут на турнир претендентов 2026 года.
Российский шахматист Андрей Есипенко - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Четверо россиян вышли в третий раунд Кубка мира по шахматам
5 ноября, 19:14
 
