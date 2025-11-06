Министр спорта Сербии надеется укреплять сотрудничество с Россией

«

"Я очень горжусь тем, что мы с (министром спорта России Михаилом) Дегтяревым подписали меморандум о сотрудничестве, и в тот же вечер провели волейбольные встречи. Это не просто бумажка, а конкретные действия. Есть по паделу, есть по карате. Надеемся, по всем видам спорта будем укреплять сотрудничество", - сказал Гаич в ходе пленарного заседания "Спорт во имя будущего: побеждаем вместе" на международном форуме "Россия - спортивная держава".