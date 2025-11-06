Почти 160 тысяч саженцев лесных пород высадили в Смоленской области

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В 2025 году в Смоленской области провели 13 мероприятий в рамках Всероссийской акции "Сохраним лес" — высажено почти 160 тысяч саженцев и сеянцев лесных пород, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Смоленщина ежегодно принимает участие в акции. В этом году она проводится с сентября по ноябрь в рамках национального проекта "Экологическое благополучие".

"Проекту уже семь лет. Его организаторы — АНО "Сад Памяти" совместно с Всероссийским экологическим движением "Экосистема" при поддержке Минприроды России и Федерального агентства лесного хозяйства. По всей стране в рамках акции в этом году планируется высадить 70 миллионов деревьев. Жители Смоленской области внесли свой вклад в сохранение лесных ресурсов", — написал губернатор региона в своем официальном телеграм-канале.