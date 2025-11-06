Рейтинг@Mail.ru
Почти 160 тысяч саженцев лесных пород высадили в Смоленской области
Смоленская область
Смоленская область
 
17:57 06.11.2025
Почти 160 тысяч саженцев лесных пород высадили в Смоленской области
Почти 160 тысяч саженцев лесных пород высадили в Смоленской области - РИА Новости, 06.11.2025
Почти 160 тысяч саженцев лесных пород высадили в Смоленской области
В 2025 году в Смоленской области провели 13 мероприятий в рамках Всероссийской акции "Сохраним лес" — высажено почти 160 тысяч саженцев и сеянцев лесных пород,... РИА Новости, 06.11.2025
смоленская область
смоленская область
россия
василий анохин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
смоленская область
россия
смоленская область, россия, василий анохин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Смоленская область, Смоленская область, Россия, Василий Анохин, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Почти 160 тысяч саженцев лесных пород высадили в Смоленской области

Почти 160 тысяч саженцев и сеянцев лесных пород высадили в Смоленской области

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Женщина опрыскивает саженец
Женщина опрыскивает саженец - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Женщина опрыскивает саженец. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В 2025 году в Смоленской области провели 13 мероприятий в рамках Всероссийской акции "Сохраним лес" — высажено почти 160 тысяч саженцев и сеянцев лесных пород, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Смоленщина ежегодно принимает участие в акции. В этом году она проводится с сентября по ноябрь в рамках национального проекта "Экологическое благополучие".
"Проекту уже семь лет. Его организаторы — АНО "Сад Памяти" совместно с Всероссийским экологическим движением "Экосистема" при поддержке Минприроды России и Федерального агентства лесного хозяйства. По всей стране в рамках акции в этом году планируется высадить 70 миллионов деревьев. Жители Смоленской области внесли свой вклад в сохранение лесных ресурсов", — написал губернатор региона в своем официальном телеграм-канале.
Анохин уточнил, что к общему делу присоединились порядка 2 тысяч человек. В Холм-Жирковском муниципальном округе на площади почти 11 гектаров было высажено более 32 тысяч саженцев европейских елей, в Глинковском — более 15 тысяч сеянцев сосны на территории около 5 гектаров.
Девять Домов культуры отремонтировали в Смоленской области
Вчера, 13:17
Девять Домов культуры отремонтировали в Смоленской области
Вчера, 13:17
 
Смоленская область, Россия, Василий Анохин, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
