Почти 160 тысяч саженцев лесных пород высадили в Смоленской области
06.11.2025
Почти 160 тысяч саженцев лесных пород высадили в Смоленской области
В 2025 году в Смоленской области провели 13 мероприятий в рамках Всероссийской акции "Сохраним лес" — высажено почти 160 тысяч саженцев и сеянцев лесных пород
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В 2025 году в Смоленской области провели 13 мероприятий в рамках Всероссийской акции "Сохраним лес" — высажено почти 160 тысяч саженцев и сеянцев лесных пород, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Смоленщина ежегодно принимает участие в акции. В этом году она проводится с сентября по ноябрь в рамках национального проекта "Экологическое благополучие".
"Проекту уже семь лет. Его организаторы — АНО "Сад Памяти" совместно с Всероссийским экологическим движением "Экосистема" при поддержке Минприроды России и Федерального агентства лесного хозяйства. По всей стране в рамках акции в этом году планируется высадить 70 миллионов деревьев. Жители Смоленской области внесли свой вклад в сохранение лесных ресурсов", — написал губернатор региона в своем официальном телеграм-канале.
Анохин уточнил, что к общему делу присоединились порядка 2 тысяч человек. В Холм-Жирковском муниципальном округе на площади почти 11 гектаров было высажено более 32 тысяч саженцев европейских елей, в Глинковском — более 15 тысяч сеянцев сосны на территории около 5 гектаров.