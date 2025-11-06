В Саратове у дачника нашли более 700 свертков марихуаны

САРАТОВ, 6 ноя - РИА Новости. Полицейские задержали 41-летнего мужчину в Саратове за выращивание конопли и изъяли 717 свёртков с марихуаной, которые подозреваемый хранил среди банок с консервацией, сообщили в региональном ГУМВД.
"При проведении обыска на территории дачного домовладения, принадлежащего мужчине, оперативники обнаружили два полимерных пакета с фрагментами наркосодержащих растений суммарной массой более 600 граммов. Злоумышленник пояснил, что выращивал на участке коноплю для личного употребления. Однако в его квартире среди банок с консервированными овощами стражи правопорядка нашли 717 свёртков с марихуаной общей массой около 5,5 килограмма. По версии полиции, указанную партию гражданин приготовил для последующего сбыта", - рассказали в пресс-службе областного управления МВД в Telegram-канале.
Полицейские возбудили уголовные дела по части 3 статьи 30, частям 3 и 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества), 41-летний подозреваемый задержан, добавили в ГУМВД. Дачнику грозит до 20 лет лишения свободы.