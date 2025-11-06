В Саратове у дачника нашли более 700 свертков марихуаны

"При проведении обыска на территории дачного домовладения, принадлежащего мужчине, оперативники обнаружили два полимерных пакета с фрагментами наркосодержащих растений суммарной массой более 600 граммов. Злоумышленник пояснил, что выращивал на участке коноплю для личного употребления. Однако в его квартире среди банок с консервированными овощами стражи правопорядка нашли 717 свёртков с марихуаной общей массой около 5,5 килограмма. По версии полиции, указанную партию гражданин приготовил для последующего сбыта", - рассказали в пресс-службе областного управления МВД в Telegram-канале.