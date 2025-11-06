Рейтинг@Mail.ru
В Саратове у дачника нашли более 700 свертков марихуаны - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:54 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/saratov-2053145006.html
В Саратове у дачника нашли более 700 свертков марихуаны
В Саратове у дачника нашли более 700 свертков марихуаны - РИА Новости, 06.11.2025
В Саратове у дачника нашли более 700 свертков марихуаны
Полицейские задержали 41-летнего мужчину в Саратове за выращивание конопли и изъяли 717 свёртков с марихуаной, которые подозреваемый хранил среди банок с... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T10:54:00+03:00
2025-11-06T10:54:00+03:00
происшествия
саратов
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
https://ria.ru/20251103/sud-2052583121.html
саратов
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратов, россия
Происшествия, Саратов, Россия
В Саратове у дачника нашли более 700 свертков марихуаны

У дачника в Саратове среди банок с консервацией нашли 717 свертков марихуаны

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 6 ноя - РИА Новости. Полицейские задержали 41-летнего мужчину в Саратове за выращивание конопли и изъяли 717 свёртков с марихуаной, которые подозреваемый хранил среди банок с консервацией, сообщили в региональном ГУМВД.
"При проведении обыска на территории дачного домовладения, принадлежащего мужчине, оперативники обнаружили два полимерных пакета с фрагментами наркосодержащих растений суммарной массой более 600 граммов. Злоумышленник пояснил, что выращивал на участке коноплю для личного употребления. Однако в его квартире среди банок с консервированными овощами стражи правопорядка нашли 717 свёртков с марихуаной общей массой около 5,5 килограмма. По версии полиции, указанную партию гражданин приготовил для последующего сбыта", - рассказали в пресс-службе областного управления МВД в Telegram-канале.
Полицейские возбудили уголовные дела по части 3 статьи 30, частям 3 и 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества), 41-летний подозреваемый задержан, добавили в ГУМВД. Дачнику грозит до 20 лет лишения свободы.
Рэпер Obe1Kanobe - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Рэпер Obe 1 Kanobe не признал вину по делу о сбыте наркотиков
3 ноября, 07:05
 
ПроисшествияСаратовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала