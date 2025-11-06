Выросло число погибших при крушении грузового самолета в штате Кентукки

ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Мэр американского города Луисвилл, штат Кентукки, Крейг Гринберг, сообщил, что число погибших в результате недавнего крушения грузового самолета выросло до одиннадцати.
Ранее губернатор штата Энди Бешир сообщал о девяти погибших.
"Мы можем подтвердить одиннадцать погибших и ожидаем, что к концу дня их число увеличится до двенадцати. Несколько человек остаются пропавшими без вести", - написал Гринберг в соцсети Facebook*.
Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило РИА Новости, что грузовой самолет MD-11 потерпел крушение после вылета из аэропорта Луисвилла. Компания UPS ранее сообщила РИА Новости, что на борту самолета было три члена экипажа.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская