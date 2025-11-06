https://ria.ru/20251106/rusada-2053123497.html
Чемпиона России по лыжным гонкам Парфенова отстранили за мельдоний
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало трехкратного чемпиона России по лыжным гонкам Андрея Парфенова на три года за нарушение... РИА Новости Спорт, 06.11.2025
лыжные гонки
спорт
россия
ленинградская область
русада
россия
ленинградская область
