Чемпиона России по лыжным гонкам Парфенова отстранили за мельдоний
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт
Лыжные гонки
 
09:02 06.11.2025
Чемпиона России по лыжным гонкам Парфенова отстранили за мельдоний
Чемпиона России по лыжным гонкам Парфенова отстранили за мельдоний - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Чемпиона России по лыжным гонкам Парфенова отстранили за мельдоний
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало трехкратного чемпиона России по лыжным гонкам Андрея Парфенова на три года за нарушение... РИА Новости Спорт, 06.11.2025
лыжные гонки
спорт
россия
ленинградская область
русада
россия
ленинградская область
спорт, россия, ленинградская область, русада
Лыжные гонки, Спорт, Россия, Ленинградская область, РУСАДА
Чемпиона России по лыжным гонкам Парфенова отстранили за мельдоний

Чемпиона России по лыжным гонкам Парфенова отстранили на три года за мельдоний

Андрей Парфенов
Андрей Парфенов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Андрей Парфенов. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало трехкратного чемпиона России по лыжным гонкам Андрея Парфенова на три года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте организации.
В допинг-пробе спортсмена обнаружен мельдоний. Как сообщала в Telegram-канале команды Ленинградской области "Лыжные гонки 47", следы вещества "едва превышали допустимые значения". Сам спортсмен заявлял, что никогда сознательно не принимал запрещенных препаратов.
Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РУСАДА приняла решение отстранить Парфенова, начиная с даты вынесения решения, а именно с 14 октября 2025 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения с 22 сентября 2025 года.
Парфенову 37 лет. Он дважды побежал на чемпионате России в спринте, и еще раз - в командном спринте.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Легков прокомментировал возможное завершение карьеры Большунова
5 ноября, 15:02
 
Лыжные гонкиСпортРоссияЛенинградская областьРУСАДА
 
