РУСАДА пыталось войти в процесс по делу Валиевой, заявила Логинова

САМАРА, 6 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила РИА Новости, что организация пыталась войти в судебный процесс по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, но не получила от Федерального суда Швейцарии писем и уведомлений.
30 октября Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство о пересмотре решения оставить в силе вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой.
"РУСАДА действительно не получало никаких уведомлений, писем и обращений от Федерального суда. Наш адвокат Грэм Артур, который работает с РУСАДА, совместно с WADA обсуждал этот вопрос, нам удалось получить копии писем, мы направили свою позицию по этому вопросу, она была однозначна с самого начала, и, соответственно, попытались войти в процесс, но официальных уведомлений мы не получали", - сказала Логинова.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Валиева планирует возобновить карьеру. Ее тренером станет Светлана Соколовская, работающая в школе Навки. Валиева сможет возобновить участие в соревнованиях в декабре этого года.