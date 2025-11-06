Рейтинг@Mail.ru
РУСАДА пыталось войти в процесс по делу Валиевой, заявила Логинова
Фигурное катание
Фигурное катание
 
07:57 06.11.2025 (обновлено: 08:58 06.11.2025)
РУСАДА пыталось войти в процесс по делу Валиевой, заявила Логинова
РУСАДА пыталось войти в процесс по делу Валиевой, заявила Логинова - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
РУСАДА пыталось войти в процесс по делу Валиевой, заявила Логинова
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила РИА Новости, что организация пыталась войти в судебный процесс по... РИА Новости Спорт, 06.11.2025
фигурное катание
швейцария
россия
пекин
вероника логинова (русада)
светлана соколовская
камила валиева
русада
швейцария
россия
пекин
Дарья Буймова
Дарья Буймова
РУСАДА пыталось войти в процесс по делу Валиевой, заявила Логинова

Логинова: РУСАДА пыталась войти в процесс по делу Валиевой, но не получило писем

САМАРА, 6 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила РИА Новости, что организация пыталась войти в судебный процесс по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, но не получила от Федерального суда Швейцарии писем и уведомлений.
30 октября Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство о пересмотре решения оставить в силе вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой.
Конгресс WADA - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
WADA продолжит работать с РУСАДА над восстановлением его статуса
12 сентября, 01:19
"РУСАДА действительно не получало никаких уведомлений, писем и обращений от Федерального суда. Наш адвокат Грэм Артур, который работает с РУСАДА, совместно с WADA обсуждал этот вопрос, нам удалось получить копии писем, мы направили свою позицию по этому вопросу, она была однозначна с самого начала, и, соответственно, попытались войти в процесс, но официальных уведомлений мы не получали", - сказала Логинова.
CAS в январе 2024 года дисквалифицировал выигравшую в составе сборной России Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Валиева планирует возобновить карьеру. Ее тренером станет Светлана Соколовская, работающая в школе Навки. Валиева сможет возобновить участие в соревнованиях в декабре этого года.
Навка пожелала возвращающейся на соревнования Валиевой исполнить мечту
1 ноября, 21:51
Навка пожелала возвращающейся на соревнования Валиевой исполнить мечту
1 ноября, 21:51
 
Фигурное катание, Швейцария, Россия, Пекин, Вероника Логинова (РУСАДА), Светлана Соколовская, Камила Валиева, РУСАДА, Спортивный арбитражный суд (CAS), Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Спорт
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
