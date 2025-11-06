РУСАДА пыталось войти в процесс по делу Валиевой, заявила Логинова

САМАРА, 6 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила РИА Новости, что организация пыталась войти в судебный процесс по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, но не получила от Федерального суда Швейцарии писем и уведомлений.