Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ рассказали, как иконы останавливали пули и снаряды - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:34 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/rpts-2053101009.html
В РПЦ рассказали, как иконы останавливали пули и снаряды
В РПЦ рассказали, как иконы останавливали пули и снаряды - РИА Новости, 06.11.2025
В РПЦ рассказали, как иконы останавливали пули и снаряды
На фронте были случаи, как иконы останавливали пули и снаряды, рассказал РИА Новости председатель отдела Московской епархии РПЦ по взаимодействию с Вооруженными РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T04:34:00+03:00
2025-11-06T04:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
работино
иисус христос
вооруженные силы украины
русская православная церковь
религия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045598680_0:81:3126:1839_1920x0_80_0_0_cd0200841c261abd51e1d177fabf1f57.jpg
https://ria.ru/20251010/svjaschennik-2047625821.html
https://ria.ru/20250223/svyaschennik-2001029176.html
россия
работино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045598680_304:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_0ae7389fdedc4440aa397c3577a0bcd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, работино, иисус христос, вооруженные силы украины, русская православная церковь, религия, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Работино, Иисус Христос, Вооруженные силы Украины, Русская православная церковь, Религия, Общество
В РПЦ рассказали, как иконы останавливали пули и снаряды

Протоиерей Добродеев: иконы останавливали пули и снаряды на фронте

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. На фронте были случаи, как иконы останавливали пули и снаряды, рассказал РИА Новости председатель отдела Московской епархии РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Александр Добродеев.
"Силы темные извне на нас наступают и изнутри нас гнетут. В такие ответственные моменты, когда человек совершает подвиг: защищает Родину, веру, ближнего, а еще и идет по жизни с Богом - Господь удивительным образом его спасает", - сказал отец Александр Добродеев.
Военный священник - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
РПЦ: военное духовенство никогда не приезжает к бойцам с пустыми руками
10 октября, 21:07
По его словам, таких случаев, свидетельств на фронте - много.
"Например, был случай, когда дрон ВСУ сбросил на солдата гранату, она ему попала в каску, отскочила, взорвалась в стороне, он не получил повреждений: в каске есть место, куда можно положить маленькую бумажную иконочку. Другой случай – из каски вынимают пулю, потом переворачивают ее – в том месте лежит иконочка бумажная с Иисусом Христом, пуля застряла прям перед этой иконой. Был случай, когда снаряд попал в БТР, но не смог прожечь всю броню, остановился: в том месте внутри висела икона", - заключил собеседник агентства.
Ранее военный священник, кавалер Ордена Мужества, насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Гурий (Гусев) сообщил в интервью РИА Новости, что единственное место, оставшееся целым после обстрела позиций разведбата морской пехоты РФ летом 2023 года под Работино на запорожском фронте, - это углубление, где стояла икона святой Матроны Московской. По его словам, такие чудеса со святынями на фронте повсеместны. Также он рассказал о снаряде ВСУ, которые не взорвался, упав рядом с ним – так "ангел-хранитель спасает жизнь".
Протоиерей Дмитрий Василенков - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Главный священник СВО: зло изгоняется добром, наш путь – воинов Христовых
23 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРаботиноИисус ХристосВооруженные силы УкраиныРусская православная церковьРелигияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала