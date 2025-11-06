В РПЦ рассказали, как иконы останавливали пули и снаряды

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. На фронте были случаи, как иконы останавливали пули и снаряды, рассказал РИА Новости председатель отдела Московской епархии РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Александр Добродеев.

"Силы темные извне на нас наступают и изнутри нас гнетут. В такие ответственные моменты, когда человек совершает подвиг: защищает Родину, веру, ближнего, а еще и идет по жизни с Богом - Господь удивительным образом его спасает", - сказал отец Александр Добродеев.