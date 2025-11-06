https://ria.ru/20251106/rpts-2053101009.html
В РПЦ рассказали, как иконы останавливали пули и снаряды
В РПЦ рассказали, как иконы останавливали пули и снаряды
На фронте были случаи, как иконы останавливали пули и снаряды, рассказал РИА Новости председатель отдела Московской епархии РПЦ по взаимодействию с Вооруженными РИА Новости, 06.11.2025
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. На фронте были случаи, как иконы останавливали пули и снаряды, рассказал РИА Новости председатель отдела Московской епархии РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Александр Добродеев.
"Силы темные извне на нас наступают и изнутри нас гнетут. В такие ответственные моменты, когда человек совершает подвиг: защищает Родину, веру, ближнего, а еще и идет по жизни с Богом - Господь удивительным образом его спасает", - сказал отец Александр Добродеев.
По его словам, таких случаев, свидетельств на фронте - много.
"Например, был случай, когда дрон ВСУ
сбросил на солдата гранату, она ему попала в каску, отскочила, взорвалась в стороне, он не получил повреждений: в каске есть место, куда можно положить маленькую бумажную иконочку. Другой случай – из каски вынимают пулю, потом переворачивают ее – в том месте лежит иконочка бумажная с Иисусом Христом
, пуля застряла прям перед этой иконой. Был случай, когда снаряд попал в БТР, но не смог прожечь всю броню, остановился: в том месте внутри висела икона", - заключил собеседник агентства.
Ранее военный священник, кавалер Ордена Мужества, насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Гурий (Гусев) сообщил в интервью РИА Новости, что единственное место, оставшееся целым после обстрела позиций разведбата морской пехоты РФ
летом 2023 года под Работино
на запорожском фронте, - это углубление, где стояла икона святой Матроны Московской. По его словам, такие чудеса со святынями на фронте повсеместны. Также он рассказал о снаряде ВСУ, которые не взорвался, упав рядом с ним – так "ангел-хранитель спасает жизнь".