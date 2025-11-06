Ротенберг ответил на просьбы болельщиков возглавить "Сибирь"

САМАРА, 6 ноя - РИА Новости, Борис Ходоровский. Бывший тренер петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг заявил РИА Новости, что ему приятны просьбы болельщиков возглавить новосибирскую "Сибирь", но сейчас он сосредоточен на работе в сборной "Россия 25".
В октябре Вадим Епанчинцев покинул пост главного тренера "Сибири", после чего пользователи в комментариях в Telegram-канале Ротенберга попросили его возглавить клуб из Новосибирска. 3 октября главным тренером "Сибири" был назначен Вячеслав Буцаев.
"Я слышал об этом. Приятно, что болельщики проявляют такой интерес, только сейчас я сосредоточен на работе со сборной. В Новосибирск прилечу вместе со сборной 10 декабря на Кубок Первого канала", - сказал Ротенберг в кулуарах форума "Россия - спортивная держава".
Ротенбергу 44 года. Он возглавлял СКА с января 2022 года. Под его руководством клуб дважды выходил в финал Западной конференции в плей-офф КХЛ. В феврале 2023 года армейцы под руководством Ротенберга досрочно выиграли регулярный чемпионат КХЛ и в третий раз в истории клуба завоевали Кубок континента. В минувшем сезоне СКА занял седьмое место в таблице Западной конференции и уступил в первом раунде плей-офф московскому "Динамо" (2-4), после чего специалист покинул клуб.
В июле Ротенберг вошел в совет директоров московского "Динамо". Также он занимает пост главного тренера сборной "Россия 25".
