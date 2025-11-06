Рейтинг@Mail.ru
Ротенберг ответил на просьбы болельщиков возглавить "Сибирь"
11:19 06.11.2025 (обновлено: 11:50 06.11.2025)
Ротенберг ответил на просьбы болельщиков возглавить "Сибирь"
Ротенберг ответил на просьбы болельщиков возглавить "Сибирь"
Бывший тренер петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг заявил РИА Новости, что ему приятны просьбы болельщиков возглавить новосибирскую "Сибирь", но... РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T11:19:00+03:00
2025-11-06T11:50:00+03:00
спорт, роман ротенберг, вадим епанчинцев, вячеслав буцаев, континентальная хоккейная лига (кхл), сибирь
Хоккей, Спорт, Роман Ротенберг, Вадим Епанчинцев, Вячеслав Буцаев, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Сибирь
Ротенберг ответил на просьбы болельщиков возглавить "Сибирь"

Ротенберг заявил, что сейчас сосредоточен на работе в сборной "Россия 25"

САМАРА, 6 ноя - РИА Новости, Борис Ходоровский. Бывший тренер петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг заявил РИА Новости, что ему приятны просьбы болельщиков возглавить новосибирскую "Сибирь", но сейчас он сосредоточен на работе в сборной "Россия 25".
В октябре Вадим Епанчинцев покинул пост главного тренера "Сибири", после чего пользователи в комментариях в Telegram-канале Ротенберга попросили его возглавить клуб из Новосибирска. 3 октября главным тренером "Сибири" был назначен Вячеслав Буцаев.
«
"Я слышал об этом. Приятно, что болельщики проявляют такой интерес, только сейчас я сосредоточен на работе со сборной. В Новосибирск прилечу вместе со сборной 10 декабря на Кубок Первого канала", - сказал Ротенберг в кулуарах форума "Россия - спортивная держава".
Ротенбергу 44 года. Он возглавлял СКА с января 2022 года. Под его руководством клуб дважды выходил в финал Западной конференции в плей-офф КХЛ. В феврале 2023 года армейцы под руководством Ротенберга досрочно выиграли регулярный чемпионат КХЛ и в третий раз в истории клуба завоевали Кубок континента. В минувшем сезоне СКА занял седьмое место в таблице Западной конференции и уступил в первом раунде плей-офф московскому "Динамо" (2-4), после чего специалист покинул клуб.
В июле Ротенберг вошел в совет директоров московского "Динамо". Также он занимает пост главного тренера сборной "Россия 25".
