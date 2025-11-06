Рейтинг@Mail.ru
В ТПП рассказали о ходе обсуждения поправок к бюджетному пакету
19:00 06.11.2025 (обновлено: 17:52 07.11.2025)
В ТПП рассказали о ходе обсуждения поправок к бюджетному пакету
В ТПП рассказали о ходе обсуждения поправок к бюджетному пакету - РИА Новости, 07.11.2025
В ТПП рассказали о ходе обсуждения поправок к бюджетному пакету
Обсуждение поправок ко второму чтению бюджетного пакета в Госдуме показало зрелый диалог между властью и предпринимателями, налоговая политика становится более... РИА Новости, 07.11.2025
экономика
россия
сергей катырин
антон силуанов
госдума рф
торгово-промышленная палата рф
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
В ТПП рассказали о ходе обсуждения поправок к бюджетному пакету

Катырин: власть и бизнес ведут диалог при работе с поправками к проекту бюджета

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Обсуждение поправок ко второму чтению бюджетного пакета в Госдуме показало зрелый диалог между властью и предпринимателями, налоговая политика становится более предсказуемой, а изменения - постепенными и понятными для бизнеса, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
Правительство России ранее в четверг одобрило поправки ко второму чтению в Госдуме бюджетного пакета, сообщила пресс-служба правительства. Всего кабмин подготовил порядка 590 поправок к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы, сообщал ранее в четверг глава Минфина Антон Силуанов.
"В целом, можно сказать, что обсуждение поправок показало зрелый диалог между властью и предпринимателями. Главное, что налоговая политика становится более предсказуемой, а изменения - постепенными и понятными для бизнеса",- сказал Катырин.
По его словам, важно, что при работе над поправками Минфин услышал предложения бизнеса и согласился продлить действие временных мер поддержки, введённых на период высокой ключевой ставки.
"Бизнесу действительно важно иметь прогнозируемые условия хотя бы на ближайший год", - добавил он.
Так, по его словам, поддержка поэтапного снижения порогов по доходам для УСН позволит предпринимателям спокойно перейти к новым правилам, без резких скачков налоговой нагрузки.
Катырин назвал "сильным сигналом в поддержку отечественной ИТ-отрасли и технологической независимости" сохранение освобождения от НДС для российских программ и баз данных.
"Минфин также поддержал предложение о распространении моратория на штрафы для тех, кто впервые станет плательщиком НДС. Такой подход помогает предпринимателям безболезненно адаптироваться к новым требованиям",- подчеркнул глава ТПП РФ.
В бюджетных поправках учли предложения бизнеса и ведомств, заявил Силуанов
6 ноября, 16:44
