Здание Торгово-промышленной палаты РФ на улице Ильинка в Москве. Архивное фото

Здание Торгово-промышленной палаты РФ на улице Ильинка в Москве

В ТПП рассказали о ходе обсуждения поправок к бюджетному пакету

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Обсуждение поправок ко второму чтению бюджетного пакета в Госдуме показало зрелый диалог между властью и предпринимателями, налоговая политика становится более предсказуемой, а изменения - постепенными и понятными для бизнеса, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

Правительство России ранее в четверг одобрило поправки ко второму чтению в Госдуме бюджетного пакета, сообщила пресс-служба правительства. Всего кабмин подготовил порядка 590 поправок к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы, сообщал ранее в четверг глава Минфина Антон Силуанов

"В целом, можно сказать, что обсуждение поправок показало зрелый диалог между властью и предпринимателями. Главное, что налоговая политика становится более предсказуемой, а изменения - постепенными и понятными для бизнеса",- сказал Катырин

По его словам, важно, что при работе над поправками Минфин услышал предложения бизнеса и согласился продлить действие временных мер поддержки, введённых на период высокой ключевой ставки.

"Бизнесу действительно важно иметь прогнозируемые условия хотя бы на ближайший год", - добавил он.

Так, по его словам, поддержка поэтапного снижения порогов по доходам для УСН позволит предпринимателям спокойно перейти к новым правилам, без резких скачков налоговой нагрузки.

Катырин назвал "сильным сигналом в поддержку отечественной ИТ-отрасли и технологической независимости" сохранение освобождения от НДС для российских программ и баз данных.