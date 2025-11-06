https://ria.ru/20251106/rossiya-2053518061.html
В ТПП рассказали о ходе обсуждения поправок к бюджетному пакету
В ТПП рассказали о ходе обсуждения поправок к бюджетному пакету
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Обсуждение поправок ко второму чтению бюджетного пакета в Госдуме показало зрелый диалог между властью и предпринимателями, налоговая политика становится более предсказуемой, а изменения - постепенными и понятными для бизнеса, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
Правительство России
ранее в четверг одобрило поправки ко второму чтению в Госдуме
бюджетного пакета, сообщила пресс-служба правительства. Всего кабмин подготовил порядка 590 поправок к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы, сообщал ранее в четверг глава Минфина Антон Силуанов
.
"В целом, можно сказать, что обсуждение поправок показало зрелый диалог между властью и предпринимателями. Главное, что налоговая политика становится более предсказуемой, а изменения - постепенными и понятными для бизнеса",- сказал Катырин
.
По его словам, важно, что при работе над поправками Минфин
услышал предложения бизнеса и согласился продлить действие временных мер поддержки, введённых на период высокой ключевой ставки.
"Бизнесу действительно важно иметь прогнозируемые условия хотя бы на ближайший год", - добавил он.
Так, по его словам, поддержка поэтапного снижения порогов по доходам для УСН позволит предпринимателям спокойно перейти к новым правилам, без резких скачков налоговой нагрузки.
Катырин назвал "сильным сигналом в поддержку отечественной ИТ-отрасли и технологической независимости" сохранение освобождения от НДС для российских программ и баз данных.
"Минфин также поддержал предложение о распространении моратория на штрафы для тех, кто впервые станет плательщиком НДС. Такой подход помогает предпринимателям безболезненно адаптироваться к новым требованиям",- подчеркнул глава ТПП
РФ.