Рейтинг@Mail.ru
Песков объяснил, почему Путин не провел отдельную встречу с Федорищевым - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:28 06.11.2025 (обновлено: 21:17 06.11.2025)
https://ria.ru/20251106/rossiya-2053278006.html
Песков объяснил, почему Путин не провел отдельную встречу с Федорищевым
Песков объяснил, почему Путин не провел отдельную встречу с Федорищевым - РИА Новости, 06.11.2025
Песков объяснил, почему Путин не провел отдельную встречу с Федорищевым
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отсутствие отдельной встречи с главой Самарской области Вячеславом Федорищевым в графике российского... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T19:28:00+03:00
2025-11-06T21:17:00+03:00
политика
самарская область
россия
дмитрий песков
владимир путин
вячеслав федорищев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969594207_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_b820208a4b70f96b3a2dc2c37e24800c.jpg
https://ria.ru/20251106/infrastruktura-2053192018.html
самарская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969594207_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51bec159d216afd2c0505408ee00dab7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, самарская область, россия, дмитрий песков, владимир путин, вячеслав федорищев
Политика, Самарская область, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Вячеслав Федорищев
Песков объяснил, почему Путин не провел отдельную встречу с Федорищевым

Песков: Путин уже встречался с Федорищевым в ходе недавнего визита в Самару

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отсутствие отдельной встречи с главой Самарской области Вячеславом Федорищевым в графике российского лидера Владимира Путина во время посещения региона тем, что президент уже встречался с губернатором в ходе прошлого посещения субъекта.
Путин в четверг прибыл в Самарскую область.
"Отдельная встреча была совсем недавно в ходе прошлого посещения Самары", – сказал Песков "Ведомостям", отвечая на соответствующий вопрос.
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко во время рабочей поездки в Самарскую область - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Вице-премьер РФ Чернышенко прибыл с рабочим визитом в Самару
Вчера, 14:35
 
ПолитикаСамарская областьРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинВячеслав Федорищев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала