Песков объяснил, почему Путин не провел отдельную встречу с Федорищевым

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отсутствие отдельной встречи с главой Самарской области Вячеславом Федорищевым в графике российского лидера Владимира Путина во время посещения региона тем, что президент уже встречался с губернатором в ходе прошлого посещения субъекта.