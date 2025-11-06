https://ria.ru/20251106/rossiya-2053278006.html
Песков объяснил, почему Путин не провел отдельную встречу с Федорищевым
Песков объяснил, почему Путин не провел отдельную встречу с Федорищевым - РИА Новости, 06.11.2025
Песков объяснил, почему Путин не провел отдельную встречу с Федорищевым
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отсутствие отдельной встречи с главой Самарской области Вячеславом Федорищевым в графике российского... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T19:28:00+03:00
2025-11-06T19:28:00+03:00
2025-11-06T21:17:00+03:00
политика
самарская область
россия
дмитрий песков
владимир путин
вячеслав федорищев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969594207_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_b820208a4b70f96b3a2dc2c37e24800c.jpg
https://ria.ru/20251106/infrastruktura-2053192018.html
самарская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969594207_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51bec159d216afd2c0505408ee00dab7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, самарская область, россия, дмитрий песков, владимир путин, вячеслав федорищев
Политика, Самарская область, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Вячеслав Федорищев
Песков объяснил, почему Путин не провел отдельную встречу с Федорищевым
Песков: Путин уже встречался с Федорищевым в ходе недавнего визита в Самару