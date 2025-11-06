Рейтинг@Mail.ru
Татарстан демонстрирует хорошие показатели в развитии спорта, заявил Путин
06.11.2025
Татарстан демонстрирует хорошие показатели в развитии спорта, заявил Путин
Татарстан демонстрирует хорошие показатели в развитии спорта, заявил Путин
Татарстан демонстрирует хорошие показатели и в экономике, и в развитии спорта, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025
Владимир Путин
Татарстан демонстрирует хорошие показатели в развитии спорта, заявил Путин

Путин: Татарстан демонстрирует хорошие показатели в экономике и развитии спорта

САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Татарстан демонстрирует хорошие показатели и в экономике, и в развитии спорта, заявил президент России Владимир Путин.
"У нас Татарстан не только демонстрирует хорошие показатели в развитии экономики, социальной сферы в целом, но и по развитию спорта. У вас замечательно развиваются игровые виды спорта, и хоккей, и футбол тоже", - сказал Путин в ходе презентации новых спортивных объектов, введенных в эксплуатацию в 2025 году.
Он также пожелал успехов всем спортсменам Татарстана - начинающим и тем, которые уже показали хорошие результаты.
