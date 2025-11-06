https://ria.ru/20251106/rossiya-2053237595.html
Татарстан демонстрирует хорошие показатели в развитии спорта, заявил Путин
Татарстан демонстрирует хорошие показатели в развитии спорта, заявил Путин - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Татарстан демонстрирует хорошие показатели в развитии спорта, заявил Путин
Татарстан демонстрирует хорошие показатели и в экономике, и в развитии спорта, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Татарстан демонстрирует хорошие показатели в развитии спорта, заявил Путин
Путин: Татарстан демонстрирует хорошие показатели в экономике и развитии спорта