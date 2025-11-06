Мишустин рассказал о снижении порога годовой выручки для уплаты НДС для МСП

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Порог годовой выручки для уплаты НДС малым и средним бизнесом в России будет снижаться постепенно - до 20 миллионов рублей в 2026 году, 15 миллионов в 2027 году и 10 миллионов рублей в 2028 году, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на заседании правительства РФ.

"Будут смягчены условия применения НДС малым и средним бизнесом с поэтапным изменением порогов уплаты: с 2026 года, соответственно, при доходах в 20 миллионов рублей, с 2027 года - 15 миллионов, а с 2028 года - 10 (миллионов рублей - ред,)", - сказал Мишустин

"При этом с учетом полномочий правительства, чтобы исключить возможные риски для тех налогоплательщиков, которые впервые допустят нарушение при уплате НДС в соответствии с новыми нормами, может быть установлен мораторий на привлечение к ответственности", - добавил он.