Мишустин рассказал о снижении порога годовой выручки для уплаты НДС для МСП
16:14 06.11.2025 (обновлено: 16:36 06.11.2025)
Мишустин рассказал о снижении порога годовой выручки для уплаты НДС для МСП
Мишустин рассказал о снижении порога годовой выручки для уплаты НДС для МСП
Порог годовой выручки для уплаты НДС малым и средним бизнесом в России будет снижаться постепенно - до 20 миллионов рублей в 2026 году, 15 миллионов в 2027 году РИА Новости, 06.11.2025
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о снижении порога годовой выручки для уплаты НДС для МСП

Мишустин объявил о поэтапном снижении порога НДС для малого и среднего бизнеса

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Порог годовой выручки для уплаты НДС малым и средним бизнесом в России будет снижаться постепенно - до 20 миллионов рублей в 2026 году, 15 миллионов в 2027 году и 10 миллионов рублей в 2028 году, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на заседании правительства РФ.
"Будут смягчены условия применения НДС малым и средним бизнесом с поэтапным изменением порогов уплаты: с 2026 года, соответственно, при доходах в 20 миллионов рублей, с 2027 года - 15 миллионов, а с 2028 года - 10 (миллионов рублей - ред,)", - сказал Мишустин.
"При этом с учетом полномочий правительства, чтобы исключить возможные риски для тех налогоплательщиков, которые впервые допустят нарушение при уплате НДС в соответствии с новыми нормами, может быть установлен мораторий на привлечение к ответственности", - добавил он.
Ранее власти планировали снизить порог по годовой выручке для малых предприятий, при котором возникает обязанность уплачивать НДС, с нынешних 60 миллионов до 10 миллионов рублей с 2026 года. Такое решение было принято, чтобы не допустить распространения схем дробления.
Экономика Россия Михаил Мишустин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
