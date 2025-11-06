Вучич заявил, что не гарантирует дальнейший отказ от санкций против России

БЕЛГРАД, 6 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не гарантирует дальнейший отказ официального Белграда от санкций против РФ, но он не хочет менять позицию, которую принял совет национальной безопасности еще в 2022 году.
Глава постоянной делегации ЕС в Сербии Андреас фон Бекерат в четверг передал Вучичу доклад Еврокомиссии о прогрессе Сербии на пути евроинтеграции за 2025 год. Фон Бекерат указал, что Брюссель ждет от Белграда ускорения замедлившихся еврореформ и согласования внешней политики с Евросоюзом.
"Мы решением совета нацбезопасности через несколько дней после начала конфликта на Украине сделали свои выводы, и тогда я сказал, что это может продлиться один месяц, два, три. Эти выводы выдержали пробу временем уже почти четыре года. И в совете нацбезопасности, и в правительстве люди могут изменить это решение, правительство имеет такие полномочия… Что касается санкций, я надеюсь на скорое завершение вооруженного конфликта, как и сказал, не могу ничего гарантировать, но я слишком стар, чтобы легко менять свое мнение", - сказал Вучич на совместной пресс-конференции с постпредом ЕС.
В обращении к cогражданам 2 марта 2022 года президент Сербии сообщил, что власти страны по решению совета национальной безопасности поддержали четыре из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.