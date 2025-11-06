Рейтинг@Mail.ru
Вучич заявил, что не гарантирует дальнейший отказ от санкций против России - РИА Новости, 06.11.2025
16:03 06.11.2025
Вучич заявил, что не гарантирует дальнейший отказ от санкций против России
Вучич заявил, что не гарантирует дальнейший отказ от санкций против России - РИА Новости, 06.11.2025
Вучич заявил, что не гарантирует дальнейший отказ от санкций против России
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не гарантирует дальнейший отказ официального Белграда от санкций против РФ, но он не хочет менять позицию, которую... РИА Новости, 06.11.2025
в мире
сербия
украина
белград (город)
александр вучич
андреас фон бекерат
евросоюз
еврокомиссия
сербия
украина
белград (город)
в мире, сербия, украина, белград (город), александр вучич, андреас фон бекерат, евросоюз, еврокомиссия, оон
В мире, Сербия, Украина, Белград (город), Александр Вучич, Андреас фон Бекерат, Евросоюз, Еврокомиссия, ООН
Вучич заявил, что не гарантирует дальнейший отказ от санкций против России

Вучич: Белград не гарантирует дальнейший отказ от санкций против России

БЕЛГРАД, 6 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не гарантирует дальнейший отказ официального Белграда от санкций против РФ, но он не хочет менять позицию, которую принял совет национальной безопасности еще в 2022 году.
Глава постоянной делегации ЕС в Сербии Андреас фон Бекерат в четверг передал Вучичу доклад Еврокомиссии о прогрессе Сербии на пути евроинтеграции за 2025 год. Фон Бекерат указал, что Брюссель ждет от Белграда ускорения замедлившихся еврореформ и согласования внешней политики с Евросоюзом.
"Мы решением совета нацбезопасности через несколько дней после начала конфликта на Украине сделали свои выводы, и тогда я сказал, что это может продлиться один месяц, два, три. Эти выводы выдержали пробу временем уже почти четыре года. И в совете нацбезопасности, и в правительстве люди могут изменить это решение, правительство имеет такие полномочия… Что касается санкций, я надеюсь на скорое завершение вооруженного конфликта, как и сказал, не могу ничего гарантировать, но я слишком стар, чтобы легко менять свое мнение", - сказал Вучич на совместной пресс-конференции с постпредом ЕС.
В обращении к cогражданам 2 марта 2022 года президент Сербии сообщил, что власти страны по решению совета национальной безопасности поддержали четыре из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Вучич: отказ от санкций против России отдаляет Сербию от членства в ЕС
11 октября, 14:57
 
В миреСербияУкраинаБелград (город)Александр ВучичАндреас фон БекератЕвросоюзЕврокомиссияООН
 
 
