Вучич заявил, что не гарантирует дальнейший отказ от санкций против России

БЕЛГРАД, 6 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не гарантирует дальнейший отказ официального Белграда от санкций против РФ, но он не хочет менять позицию, которую принял совет национальной безопасности еще в 2022 году.