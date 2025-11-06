Рейтинг@Mail.ru
Мир проснулся другим: как современная Россия изменила историю
08:00 06.11.2025
Мир проснулся другим: как современная Россия изменила историю
Мир проснулся другим: как современная Россия изменила историю - РИА Новости, 06.11.2025
Мир проснулся другим: как современная Россия изменила историю
Нечасто случаются события, которые становятся настоящими вехами, в корне меняющими историю. Одно из них произошло около 80 лет, и в то, что нечто подобное может
2025-11-06T08:00:00+03:00
2025-11-06T08:02:00+03:00
2025
Мир проснулся другим: как современная Россия изменила историю

Нечасто случаются события, которые становятся настоящими вехами, в корне меняющими историю. Одно из них произошло около 80 лет, и в то, что нечто подобное может случиться в наши дни, никто не верил. Но Россия преподнесла всем сюрприз.
"Роды прошли успешно", — лист бумаги с этими тремя словами министр обороны США Генри Стимсон протянул Уинстону Черчиллю 17 июля 1945 года во время конференции в Потсдаме. И добавил устно: "Это значит, что эксперимент в пустыне в Нью-Мексико прошел успешно. Атомная бомба теперь реальность".
История разделилась на "до" и "после". Никогда прежде человечество не обладало столь разрушительным оружием. Спустя три недели США решили представить миру подтверждение его мощи: сперва в Хиросиме (6 августа), а через три дня — в Нагасаки.
Основной смысл атомной бомбардировки заключался не в принуждении Японии к капитуляции. Сомнений в том, что Токио придется сдаться, не было: в Потсдаме Иосиф Сталин подтвердил, что СССР вступит в войну на Дальнем Востоке. Однако и Вашингтон, и Лондон опасались, что это поспособствует укреплению влияния Москвы в регионе.
Опасались небезосновательно — это показал молниеносный разгром почти миллионной Квантунской армии, для чего советским войскам потребовалось всего 12 дней.
Да и растущие противоречия между вчерашними союзниками давали понять: мир между двумя формирующимися лагерями будет весьма хрупок. Поэтому США был нужен ультимативный аргумент в борьбе с Советским Союзом. И атомная бомба на эту роль подходила идеально.
Идеально настолько, что штаб Дуайта Эйзенхауэра по приказу Трумэна даже разработал план "Тоталити", который предусматривал атомную бомбардировку СССР. Потом аналогичные идеи в Вашингтоне сменяли друг друга. Свою атомную бомбу мы получили лишь спустя четыре года, в 1949-м.
Спустя 80 лет ситуация изменилась полярно. Стараниями российских ученых у нас теперь есть средство, которое произвело революцию не только в оружейной гонке, но и в науке в целом.
Появление таких систем, как "Буревестник" и "Посейдон", выводит Россию в лидеры в сфере стратегических вооружений. Даже из опубликованной информации об этих комплексах известно, что ничего схожего у потенциальных противников нет.
И, судя по "успехам" США в создании гиперзвуковых ракет, этот разрыв им будет непросто преодолеть. Ведь, пока американцы пытаются добиться успешных тестов своих гиперзвуковых вооружений, Россия вовсю их использует в боевых условиях.
Так что о производстве вооружений с ядерными двигателями западным ВПК речь пока не идет. Уйдут ли на это годы или десятилетия, нам пока предстоит узнать. Именно этим и объясняется спокойствие Владимира Путина, когда он рассказывает о том, что во время тестов "Буревестника" в зоне проведения испытаний постоянно находился разведывательный корабль НАТО.
"Мы не мешали его работе. Пусть посмотрят", — отметил президент.
Помнится, система "Периметр", которую на Западе прозвали "Мертвая рука", повергла наших потенциальных противников в шок. Она представляет собой комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом. Если коротко объяснять принцип ее работы: зафиксировав ядерные взрывы на территории России, система пошлет запрос на пункты управления стратегическими ракетами, и если те не отвечают, поскольку могут быть уничтожены, то система сама запустит ответный удар из всех ракет на дежурстве. Вот как может в реальности выглядеть "Мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут".
Появление же систем, которые могут неограниченно долго находиться в работе, как "Буревестник" и "Посейдон", выводит неотвратимость отмщения и его разрушительность на небывалый уровень. Картина для Запада становится еще более печальной, если задуматься о том, что российским оружейникам удалось преодолеть принципиальный порог, и теперь эти технологии продолжат развиваться и совершенствоваться — как это было с ядерным оружием с момента его появления.
Однако сходство осени 2025-го с летом 1945-го этим не исчерпывается.
Россия сейчас тоже участвует в конфликте, победа в котором — вопрос времени. Однако российское руководство делает все для того, чтобы минимизировать угрозу перерастания его в глобальный формат. Путин пока поручил подготовить предложения по возможным ядерным испытаниям на полигоне "Новая Земля" и добавил, что Россия планирует и дальше соблюдать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, если его не нарушат другие страны.
Так что, если продолжать аналогию, на календаре сейчас 15 июля 1945-го. Россия — при желании — в нескольких часах от испытаний оружия, которое изменит историю. И Западу лучше принимать это в расчет. Ведь попытки эскалации противостояния неумолимо приближают 6 августа.
Заголовок открываемого материала