Россиянина будут судить за сотрудничество с "ЛСР"*

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россиянина, обвиняемого в конфиденциальном сотрудничестве с запрещенной в РФ украинской террористической организацией "Легион "Свобода России"* и участии в этой организации, будут судить в Курске, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что, согласно данным следствия, находившийся в Курске Дмитрий Зайцев по электронной почте установил "сотрудничество на конфиденциальной основе" с представителем "Легиона "Свобода России"*. Мужчина, говорится в материалах, выразил готовность фотографировать для куратора объекты административной и военной инфраструктуры Курска, кроме того, он разместил в разных районах города два листка с символикой террористической организации.
Зайцева задержали в конце октября 2024 года, суд в Курске отправил его в СИЗО. Спустя 6 месяцев мужчину перевели под домашний арест, однако вскоре выяснилось, что он, согласно оперативной информации следствия, "изыскивает возможность выезда через территорию Республики Беларусь на территорию Украины, где планирует вступить в ряды украинского военизированного объединения, поскольку не отказался от своих взглядов", следует из материалов. Отмечается, что Зайцева снова отправили в СИЗО.
Расследование уголовного дела о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией (статья 275.1 УК РФ), а также участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ) в настоящий момент завершено, вскоре дело должны передать в суд для рассмотрения по существу, слушания пройдут в Курске, заключается в материалах.
* Запрещенная в России террористическая организация
