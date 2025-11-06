Россиянина будут судить за сотрудничество с "ЛСР"*

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россиянина, обвиняемого в конфиденциальном сотрудничестве с запрещенной в РФ украинской террористической организацией "Легион "Свобода России"* и участии в этой организации, будут судить в Курске, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.