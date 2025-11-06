https://ria.ru/20251106/rodnina-2053213820.html
Инцидент с ударившим фигуристку тренером расследуют, заявила Роднина
Инцидент с ударившим юную фигуристку тренером из Павловского Посада будет расследован, сообщила РИА Новости депутат Госдумы, президент Федерации фигурного... РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T16:04:00+03:00
2025-11-06T16:04:00+03:00
2025-11-06T16:34:00+03:00
Роднина: инцидент с ударившим юную фигуристку тренером будет расследован