Инцидент с ударившим фигуристку тренером расследуют, заявила Роднина - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
16:04 06.11.2025 (обновлено: 16:34 06.11.2025)
Инцидент с ударившим фигуристку тренером расследуют, заявила Роднина
фигурное катание
происшествия
павловский посад
московская область (подмосковье)
ирина роднина
госдума рф
спорт
вокруг спорта
происшествия, павловский посад, московская область (подмосковье), ирина роднина, госдума рф, спорт, вокруг спорта
Фигурное катание, Происшествия, Павловский Посад, Московская область (Подмосковье), Ирина Роднина, Госдума РФ, Спорт, Вокруг спорта
© РИА Новости / Анастасия Петрова | Перейти в медиабанкТрехкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Роднина
Трехкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Роднина. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости, Андрей Симоненко. Инцидент с ударившим юную фигуристку тренером из Павловского Посада будет расследован, сообщила РИА Новости депутат Госдумы, президент Федерации фигурного катания Московской области Ирина Роднина.
Ранее Telegram-канал "Mash на спорте" сообщил, что в подмосковном Павловском Посаде детский тренер по фигурному катанию ударил девятилетнюю девочку за то, что она не смогла выполнить элемент на тренировке. Фигуристка упала и ударилась о лед, ее госпитализировали.
«
"Действительно, произошел инцидент, тренер ударил ребенка, его госпитализировали. Будет проведено расследование, - сообщила Роднина. - Тренеру за 60 лет, он старой формации, что могло стать поводом для такого поступка, пока неизвестно, свидетелей практически нет".
Сын Плющенко опроверг сообщения о госпитализации
4 ноября, 14:04
 
