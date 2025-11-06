Рейтинг@Mail.ru
В Реутове выявили 22 нелегала в швейных цехах - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/reutov-2053172619.html
В Реутове выявили 22 нелегала в швейных цехах
В Реутове выявили 22 нелегала в швейных цехах - РИА Новости, 06.11.2025
В Реутове выявили 22 нелегала в швейных цехах
Правоохранители выявили 22 нелегала в ходе рейда в швейных цехах в Реутове, их вышлют из страны, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T12:50:00+03:00
2025-11-06T12:50:00+03:00
происшествия
россия
реутов
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151713/52/1517135255_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_77a55b58d0204ea1a496a18c95a9898c.jpg
https://ria.ru/20251016/zaderzhanie-2048605345.html
россия
реутов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151713/52/1517135255_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_d761d1b21cce99a9020846996f5fef14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, реутов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Реутов, Следственный комитет России (СК РФ)
В Реутове выявили 22 нелегала в швейных цехах

Из России вышлют 22 нелегальных мигранта после рейда в швейных цехах в Реутове

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Правоохранители выявили 22 нелегала в ходе рейда в швейных цехах в Реутове, их вышлют из страны, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России.
Правоохранители и представители военкомата в рамках расследования дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, провели обыски в складских помещениях, используемых как швейные цеха.
"В ходе обысков осуществлен рейд на проверку мест работы иностранных граждан. По результатам установлено, что 22 из 93 проверенных иностранных граждан находились на территории РФ с нарушением срока пребывания, а также без соответствующих документов миграционного учета. В отношении данных лиц составлены протоколы об административном правонарушении, и в последующем они будут депортированы", - говорится в сообщении.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
В Москве задержали сотрудниц стройфирмы за махинации с мигрантами
16 октября, 13:51
 
ПроисшествияРоссияРеутовСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала