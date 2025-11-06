В Реутове выявили 22 нелегала в швейных цехах

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Правоохранители выявили 22 нелегала в ходе рейда в швейных цехах в Реутове, их вышлют из страны, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России.
Правоохранители и представители военкомата в рамках расследования дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, провели обыски в складских помещениях, используемых как швейные цеха.
"В ходе обысков осуществлен рейд на проверку мест работы иностранных граждан. По результатам установлено, что 22 из 93 проверенных иностранных граждан находились на территории РФ с нарушением срока пребывания, а также без соответствующих документов миграционного учета. В отношении данных лиц составлены протоколы об административном правонарушении, и в последующем они будут депортированы", - говорится в сообщении.
