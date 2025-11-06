Песков ответил на вопрос о реакции от США на прошедшее заседание Совбеза

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Реакция от США на прошедшее заседание Совета безопасности России не поступала, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не поступала", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.