Песков ответил на вопрос о реакции от США на прошедшее заседание Совбеза
Реакция от США на прошедшее заседание Совета безопасности России не поступала, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T13:15:00+03:00
2025-11-06T13:15:00+03:00
2025-11-06T13:16:00+03:00
Песков заявил, что реакции от США на прошедшее заседание Совбеза не поступало