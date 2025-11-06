Рейтинг@Mail.ru
Соратник Зеленского может стать фигурантом расследования ФБР, сообщают СМИ - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/rassledovanie-2053196678.html
Соратник Зеленского может стать фигурантом расследования ФБР, сообщают СМИ
Соратник Зеленского может стать фигурантом расследования ФБР, сообщают СМИ - РИА Новости, 06.11.2025
Соратник Зеленского может стать фигурантом расследования ФБР, сообщают СМИ
Соратник Владимира Зеленского, совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич может стать фигурантом расследования Федерального бюро расследований США, сообщило в... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T15:01:00+03:00
2025-11-06T15:01:00+03:00
в мире
сша
россия
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
фбр
одесский припортовый завод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025516942_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e1e06d003afa56936144b604f3549967.jpg
https://ria.ru/20251104/nabu-2052836365.html
https://ria.ru/20251105/zelenskiy-2052921657.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025516942_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_bd372d138a0496a5994cb01a350c9706.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), фбр, одесский припортовый завод
В мире, США, Россия, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), ФБР, Одесский припортовый завод
Соратник Зеленского может стать фигурантом расследования ФБР, сообщают СМИ

Украинская правда: Миндич может стать фигурантом официального расследования ФБР

© AP Photo / David ZalubowskiАгент ФБР
Агент ФБР - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / David Zalubowski
Агент ФБР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Соратник Владимира Зеленского, совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич может стать фигурантом расследования Федерального бюро расследований США, сообщило в четверг издание "Украинская правда".
"Несколько месяцев назад" Украинская правда " получила информацию от влиятельных источников в американском истеблишменте о том, что Тимур Миндич может стать фигурантом официального расследования ФБР. Оно может касаться отмывания средств. В расследовании, кроме самого Миндича, фигурируют также несколько человек и компаний", - говорится в материале на сайте "Украинской правды".
Национальное антикоррупционное бюро Украины - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
На Украине провели обыск у сотрудника НАБУ
4 ноября, 20:36
Издание предполагает, что дело может касаться завладения средствами "Одесского припортового завода", неформальный контроль над которым еще до 2022 года перешел к Миндичу. В 2023 году Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск членов преступной группы, обвиняемых в завладении средствами завода.
"Один из подозреваемых по этому делу – Александр Горбуненко – сбежал в США, где впоследствии в его жизни по стечению обстоятельств также появится ФБР", - пишет "Украинская правда". Согласно данным издания, Горбуненко получил в США статус беженца, но в апреле 2025 года после обращения НАБУ в США против него возбудили уголовное дело и арестовали.
"По информации источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, уже под стражей на Горбуненко пытаются официально выйти представители НАБУ и САП, чтобы провести допрос. Во время одного из контактов, в частности, звучат вопросы о Тимуре Миндиче. Далее представители ФБР внезапно забирают Горбуненко из-под стражи и вместо депортации, штрафа или заключения, герой оказывается на свободе и под защитой", - отмечает "Украинская правда".
Издание полагает, что это может говорить о том, что Горбуненко пошел на сотрудничество с американцами. "Он может быть интересен федералам не только в контексте Миндича, но и в отношении других влиятельных пользователей схем легализации денег", - пишет издание.
В июле украинские СМИ сообщили об обысках со стороны СБУ у детективов НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры и задержании сотрудников агентств. Всего, по данным украинских СМИ, местные правоохранители задержали пятерых сотрудников НАБУ, среди которых Виктор Гусаров и Руслан Магамедрасулов. Последний, по данным СМИ, занимался делом Миндича, в том числе прослушкой квартиры, где часто бывал Зеленский. Гусарова и Магамедрасулова обвиняют в госизмене и сотрудничестве с РФ.
В сентябре украинское издание "Украинская правда" заявило, что Зеленскому придется думать о собственной безопасности, а не переизбрании в случае публикаций записей прослушки из квартиры приближенного к нему совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича.
Владимир Зеленский во время встречи с военнослужащими ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Зеленского сняли за близким общением с боевиками с нацистской символикой
5 ноября, 11:03
 
В миреСШАРоссияВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ФБРОдесский припортовый завод
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала