Соратник Зеленского может стать фигурантом расследования ФБР, сообщают СМИ

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Соратник Владимира Зеленского, совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич может стать фигурантом расследования Федерального бюро расследований США, сообщило в четверг издание "Украинская правда".
"Несколько месяцев назад" Украинская правда " получила информацию от влиятельных источников в американском истеблишменте о том, что Тимур Миндич может стать фигурантом официального расследования ФБР. Оно может касаться отмывания средств. В расследовании, кроме самого Миндича, фигурируют также несколько человек и компаний", - говорится в материале на сайте "Украинской правды".
Издание предполагает, что дело может касаться завладения средствами "Одесского припортового завода", неформальный контроль над которым еще до 2022 года перешел к Миндичу. В 2023 году Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск членов преступной группы, обвиняемых в завладении средствами завода.
"Один из подозреваемых по этому делу – Александр Горбуненко – сбежал в США, где впоследствии в его жизни по стечению обстоятельств также появится ФБР", - пишет "Украинская правда". Согласно данным издания, Горбуненко получил в США статус беженца, но в апреле 2025 года после обращения НАБУ в США против него возбудили уголовное дело и арестовали.
"По информации источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, уже под стражей на Горбуненко пытаются официально выйти представители НАБУ и САП, чтобы провести допрос. Во время одного из контактов, в частности, звучат вопросы о Тимуре Миндиче. Далее представители ФБР внезапно забирают Горбуненко из-под стражи и вместо депортации, штрафа или заключения, герой оказывается на свободе и под защитой", - отмечает "Украинская правда".
Издание полагает, что это может говорить о том, что Горбуненко пошел на сотрудничество с американцами. "Он может быть интересен федералам не только в контексте Миндича, но и в отношении других влиятельных пользователей схем легализации денег", - пишет издание.
В июле украинские СМИ сообщили об обысках со стороны СБУ у детективов НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры и задержании сотрудников агентств. Всего, по данным украинских СМИ, местные правоохранители задержали пятерых сотрудников НАБУ, среди которых Виктор Гусаров и Руслан Магамедрасулов. Последний, по данным СМИ, занимался делом Миндича, в том числе прослушкой квартиры, где часто бывал Зеленский. Гусарова и Магамедрасулова обвиняют в госизмене и сотрудничестве с РФ.
В сентябре украинское издание "Украинская правда" заявило, что Зеленскому придется думать о собственной безопасности, а не переизбрании в случае публикаций записей прослушки из квартиры приближенного к нему совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича.