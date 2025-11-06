Соратник Зеленского может стать фигурантом расследования ФБР, сообщают СМИ

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Соратник Владимира Зеленского, совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич может стать фигурантом расследования Федерального бюро расследований США, Соратник Владимира Зеленского, совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич может стать фигурантом расследования Федерального бюро расследований США, сообщило в четверг издание "Украинская правда".

"Несколько месяцев назад" Украинская правда " получила информацию от влиятельных источников в американском истеблишменте о том, что Тимур Миндич может стать фигурантом официального расследования ФБР . Оно может касаться отмывания средств. В расследовании, кроме самого Миндича, фигурируют также несколько человек и компаний", - говорится в материале на сайте "Украинской правды".

"Один из подозреваемых по этому делу – Александр Горбуненко – сбежал в США , где впоследствии в его жизни по стечению обстоятельств также появится ФБР", - пишет "Украинская правда". Согласно данным издания, Горбуненко получил в США статус беженца, но в апреле 2025 года после обращения НАБУ в США против него возбудили уголовное дело и арестовали.

"По информации источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, уже под стражей на Горбуненко пытаются официально выйти представители НАБУ и САП, чтобы провести допрос. Во время одного из контактов, в частности, звучат вопросы о Тимуре Миндиче. Далее представители ФБР внезапно забирают Горбуненко из-под стражи и вместо депортации, штрафа или заключения, герой оказывается на свободе и под защитой", - отмечает "Украинская правда".

Издание полагает, что это может говорить о том, что Горбуненко пошел на сотрудничество с американцами. "Он может быть интересен федералам не только в контексте Миндича, но и в отношении других влиятельных пользователей схем легализации денег", - пишет издание.

В июле украинские СМИ сообщили об обысках со стороны СБУ у детективов НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры и задержании сотрудников агентств. Всего, по данным украинских СМИ, местные правоохранители задержали пятерых сотрудников НАБУ, среди которых Виктор Гусаров и Руслан Магамедрасулов. Последний, по данным СМИ, занимался делом Миндича, в том числе прослушкой квартиры, где часто бывал Зеленский . Гусарова и Магамедрасулова обвиняют в госизмене и сотрудничестве с РФ