Фигурант дела о теракте, в котором погиб генерал Кириллов, ранее был судим

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Батухан Точиев, фигурант дела о теракте, в котором погиб начальник войск РСХБ Игорь Кириллов, ранее был судим за похищение iPhone 13 Pro Max у курьера интернет-магазина, следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости.

Батухан Точиев 9 июня 2022 года разместил объявление о продаже смартфона iPhone 13 Pro Max с размером памяти на 256 ГБ, говорится в материалах дела в распоряжении РИА Новости.

Покупатель перевел ему на банковскую карту предоплату. Однако Точиев потратил деньги, ссылаясь на трудное материальное положение "из-за возникших семейных проблем". При этом свою репутацию продавца на данной торговой площадке он не хотел портить, поэтому решил заказать такой же телефон в интернет-магазине.

Когда курьер доставил заказ, Точиев встретил его в подъезде дома и брызнул перцовым баллончиком в лицо, но тот увернулся от струи. Тогда Точиев ударил его кулаком в голову, телефон упал на пол, злоумышленник схватил его, вызвал такси и уехал.

Вечером того же дня грабитель отправился в букмекерскую контору, где его задержали сотрудники полиции и доставили на допрос в отделение МВД.

Было возбуждено уголовное дело по статье грабеж (пункт "г" части 2 статьи 161 УК РФ ). Точиев полностью признал вину в части завладения мобильным телефоном, но при этом пояснил, что он не видел сумку с деньгами у курьера, как тот указывал в заявлении и не хотел причинять какой –либо ущерб жизни и здоровью потерпевшего. В суде он принес публичные извинения.

Люблинский суд Москвы в конце 2022 года приговорил его к двум годам колонии общего режима. После отбытия срока судимость еще не была погашена.

В минувшую среду Второй западный окружной военный суд приступил к рассмотрению в закрытом режиме дела о теракте, после которого погиб глава войск РХБЗ генерал Игорь Кириллов

На скамье подсудимых четверо: Ахмаджон Курбонов, Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев. В зависимости от роли в совершенном преступлении фигурантам предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.

Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу