Следствие продолжает работу по делу об убийстве Кириллова - РИА Новости, 06.11.2025
04:20 06.11.2025
Следствие продолжает работу по делу об убийстве Кириллова
Следствие продолжает работу по делу об убийстве Кириллова
2025-11-06T04:20:00+03:00
2025-11-06T04:20:00+03:00
2025
происшествия, москва, европа, игорь кириллов, войска рхбз, вооруженные силы рф
Происшествия, Москва, Европа, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Вооруженные силы РФ
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Правоохранительные органы продолжают устанавливать участников террористического сообщества по уголовному делу о теракте, где погиб начальник войск РХБЗ генерал Игорь Кириллов, следует из сообщения МВД в адрес Второго западного окружного военного суда, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"В настоящий момент продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных участников террористического сообщества, причастных к совершению настоящего теракта", - говорится в письме, которое было направлено во Второй западный окружной военный суд.
Батухан Точиев*, арестованный по делу о теракте против начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
Количество фигурантов дела о гибели Кириллова выросло до пяти
8 сентября, 08:35
В минувшую среду Второй западный окружной военный суд приступил к рассмотрению в закрытом режиме дела о теракте, после которого погиб глава войск РХБЗ генерал Игорь Кириллов.
На скамье подсудимых четверо: Ахмаджон Курбонов, Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев. В зависимости от роли в совершенном преступлении фигурантам предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.
Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.
Курбонов признал вину в совершении преступления полностью, Сафарян частично, два других фигуранта отказались.
Обвиняемые по делу о теракте против начальника войск РХБЗ Вооруженных сил России Игоря Кириллова во Втором Западном окружном военном суде в Москве
Два фигуранта признали вину по делу о гибели генерала Кириллова
Вчера, 15:23
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
