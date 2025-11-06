Ахмад Курбанов, подозреваемый в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерала Игоря Кириллова, в зале Басманного суда. Архивное фото

Следствие продолжает работу по делу об убийстве Кириллова

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Правоохранительные органы продолжают устанавливать участников террористического сообщества по уголовному делу о теракте, где погиб начальник войск РХБЗ генерал Игорь Кириллов, следует из сообщения МВД в адрес Второго западного окружного военного суда, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"В настоящий момент продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных участников террористического сообщества, причастных к совершению настоящего теракта", - говорится в письме, которое было направлено во Второй западный окружной военный суд.

В минувшую среду Второй западный окружной военный суд приступил к рассмотрению в закрытом режиме дела о теракте, после которого погиб глава войск РХБЗ генерал Игорь Кириллов

На скамье подсудимых четверо: Ахмаджон Курбонов, Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев. В зависимости от роли в совершенном преступлении фигурантам предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.

Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу