https://ria.ru/20251106/putin-2053300695.html
Путин в шутку отметил, что работа в Госдуме изменила Матыцина
Путин в шутку отметил, что работа в Госдуме изменила Матыцина - РИА Новости, 06.11.2025
Путин в шутку отметил, что работа в Госдуме изменила Матыцина
Президент России Владимир Путин пошутил, что работа в Госдуме изменила экс-министра спорта РФ, ныне главу комитета ГД по физической культуре и спорту Олега... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T21:46:00+03:00
2025-11-06T21:46:00+03:00
2025-11-06T21:46:00+03:00
политика
россия
владимир путин
олег матыцин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885027731_0:0:2990:1682_1920x0_80_0_0_77f0e952df7db3e0607d4bfda46e84c4.jpg
https://rsport.ria.ru/20240917/komitet-1973179004.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885027731_261:0:2990:2047_1920x0_80_0_0_8bea0cd2f734658830fd342fc1396ee4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, олег матыцин, госдума рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Олег Матыцин, Госдума РФ
Путин в шутку отметил, что работа в Госдуме изменила Матыцина
Путин в шутку заявил, что работа в ГД изменила бывшего министра спорта Матыцина
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил, что работа в Госдуме изменила экс-министра спорта РФ, ныне главу комитета ГД по физической культуре и спорту Олега Матыцина.
Матыцин
в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта рассказал о распространенной практике, когда организации используют в своих наименованиях слова, связанные с общероссийскими спортивными федерациями, хотя не имеют никакого отношения к ним. Он предложил законодательно урегулировать этот вопрос, чтобы наименования "федерация", "ассоциация" или "союз" использовались только аккредитованными организациями.
«
"Надо предоставить просто Минспорту, мне кажется, право вести какие-то, принимать решения вот по этим вопросам - кому разрешать соответствующие наименования, кому - нет", - прокомментировал предложение Путин
.
В ответ Матыцин выразил мнение, что "в федеральном законе определить - это более серьезный будет подход".
"Когда Олег Васильевич был министром, он полагал, что всё нужно регулировать на уровне министерств. Теперь в Думе работает и считает, что всё нужно регулировать через нормативную базу", - пошутил Путин, отметив при этом, что сама постановка вопроса правильная, над ним нужно вместе подумать.