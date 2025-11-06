Путин в шутку отметил, что работа в Госдуме изменила Матыцина

"Когда Олег Васильевич был министром, он полагал, что всё нужно регулировать на уровне министерств. Теперь в Думе работает и считает, что всё нужно регулировать через нормативную базу", - пошутил Путин, отметив при этом, что сама постановка вопроса правильная, над ним нужно вместе подумать.