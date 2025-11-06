Рейтинг@Mail.ru
Путин в шутку отметил, что работа в Госдуме изменила Матыцина - РИА Новости, 06.11.2025
21:46 06.11.2025
Путин в шутку отметил, что работа в Госдуме изменила Матыцина
Путин в шутку отметил, что работа в Госдуме изменила Матыцина - РИА Новости, 06.11.2025
Путин в шутку отметил, что работа в Госдуме изменила Матыцина
Президент России Владимир Путин пошутил, что работа в Госдуме изменила экс-министра спорта РФ, ныне главу комитета ГД по физической культуре и спорту Олега... РИА Новости, 06.11.2025
политика, россия, владимир путин, олег матыцин, госдума рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Олег Матыцин, Госдума РФ
Путин в шутку отметил, что работа в Госдуме изменила Матыцина

Путин в шутку заявил, что работа в ГД изменила бывшего министра спорта Матыцина

САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил, что работа в Госдуме изменила экс-министра спорта РФ, ныне главу комитета ГД по физической культуре и спорту Олега Матыцина.
Матыцин в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта рассказал о распространенной практике, когда организации используют в своих наименованиях слова, связанные с общероссийскими спортивными федерациями, хотя не имеют никакого отношения к ним. Он предложил законодательно урегулировать этот вопрос, чтобы наименования "федерация", "ассоциация" или "союз" использовались только аккредитованными организациями.
"Надо предоставить просто Минспорту, мне кажется, право вести какие-то, принимать решения вот по этим вопросам - кому разрешать соответствующие наименования, кому - нет", - прокомментировал предложение Путин.
В ответ Матыцин выразил мнение, что "в федеральном законе определить - это более серьезный будет подход".
"Когда Олег Васильевич был министром, он полагал, что всё нужно регулировать на уровне министерств. Теперь в Думе работает и считает, что всё нужно регулировать через нормативную базу", - пошутил Путин, отметив при этом, что сама постановка вопроса правильная, над ним нужно вместе подумать.
Олег Матыцин - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Матыцина избрали главой комитета Госдумы по спорту
17 сентября 2024, 14:22
 
