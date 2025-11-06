Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил обеспечить контроль за качеством спортивных услуг для детей - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:43 06.11.2025 (обновлено: 18:44 06.11.2025)
https://ria.ru/20251106/putin-2053264238.html
Путин поручил обеспечить контроль за качеством спортивных услуг для детей
Путин поручил обеспечить контроль за качеством спортивных услуг для детей - РИА Новости, 06.11.2025
Путин поручил обеспечить контроль за качеством спортивных услуг для детей
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить контроль за качеством спортивных услуг, оказываемых детям. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T18:43:00+03:00
2025-11-06T18:44:00+03:00
общество
россия
самара
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053263708_0:130:3408:2047_1920x0_80_0_0_1b02c51486e5c48e2c5b985f8a4b135a.jpg
https://rsport.ria.ru/20251106/putin-2053225223.html
россия
самара
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053263708_679:0:3408:2047_1920x0_80_0_0_e04a3a09c100e9db8860b32b17693660.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, самара, владимир путин
Общество, Россия, Самара, Владимир Путин
Путин поручил обеспечить контроль за качеством спортивных услуг для детей

Путин поручил правительству контроль качества оказываемых детям спортивных услуг

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию физической культуры и спорта по вопросу "О дальнейшем развитии детско-юношеского спорта" в Самаре
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию физической культуры и спорта по вопросу О дальнейшем развитии детско-юношеского спорта в Самаре - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию физической культуры и спорта по вопросу "О дальнейшем развитии детско-юношеского спорта" в Самаре
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить контроль за качеством спортивных услуг, оказываемых детям.
«
"Здесь хотел бы обратить внимание на организации, в видах деятельности которых прописано оказание физкультурно-оздоровительных услуг… Прошу правительство дать предложение, как обеспечить контроль качества и содержания спортивных услуг, оказываемых детям", - сказал глава государства на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Самаре.
Путину представили новые спортивные объекты в регионах - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Путин принял участие в открытии новых спортивных объектов в режиме ВКС
Вчера, 16:43
 
ОбществоРоссияСамараВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала