Путин поручил обеспечить контроль за качеством спортивных услуг для детей
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить контроль за качеством спортивных услуг, оказываемых детям. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T18:43:00+03:00
2025-11-06T18:43:00+03:00
2025-11-06T18:44:00+03:00
