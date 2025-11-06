Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил тему следующего заседания совета по спорту - РИА Новости, 06.11.2025
18:30 06.11.2025
Путин предложил тему следующего заседания совета по спорту
Путин предложил тему следующего заседания совета по спорту - РИА Новости, 06.11.2025
Путин предложил тему следующего заседания совета по спорту
Президент РФ Владимир Путин предложил посвятить вопросам развития системы соревнований в РФ следующее заседание Совета по спорту. РИА Новости, 06.11.2025
спорт, россия, владимир путин
Спорт, Россия, Владимир Путин
Путин предложил тему следующего заседания совета по спорту

Путин предложил посвятить следующее заседание совета по спорту соревнованиям

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума "Россия – спортивная держава" в Самаре
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума Россия – спортивная держава в Самаре - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума "Россия – спортивная держава" в Самаре
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил посвятить вопросам развития системы соревнований в РФ следующее заседание Совета по спорту.
«
"Предлагаю посвятить вопросам развития системы соревнований в России следующее заседание Совета по спорту", - сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.
Путин принял участие в открытии новых спортивных объектов в режиме ВКС
Путин принял участие в открытии новых спортивных объектов в режиме ВКС
Вчера, 16:43
 
Спорт, Россия, Владимир Путин
 
 
