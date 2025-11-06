https://ria.ru/20251106/putin-2053260930.html
Путин предложил тему следующего заседания совета по спорту
Путин предложил тему следующего заседания совета по спорту
Президент РФ Владимир Путин предложил посвятить вопросам развития системы соревнований в РФ следующее заседание Совета по спорту. РИА Новости, 06.11.2025
Путин предложил тему следующего заседания совета по спорту
Путин предложил посвятить следующее заседание совета по спорту соревнованиям