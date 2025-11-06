https://ria.ru/20251106/putin-2053252963.html
Россия учитывает роль спорта в национальных целях развития, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия учитывает в своих национальных целях развития важность спорта. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
2025-11-06T18:09:00+03:00
2025-11-16T23:49:00+03:00
