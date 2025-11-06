https://ria.ru/20251106/putin-2053251870.html
Путин пожелал успехов Федерации бокса Удмуртии
Путин пожелал успехов Федерации бокса Удмуртии - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Путин пожелал успехов Федерации бокса Удмуртии
Президент России Владимир Путин пожелал успехов в спорте и бизнесе главе Федерации бокса Удмуртии Алексею Чулкину. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
2025-11-06T18:01:00+03:00
2025-11-06T18:01:00+03:00
2025-11-16T23:49:00+03:00
спорт
россия
ижевск
самара
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053249752_0:106:3000:1794_1920x0_80_0_0_ee4b647fad034cbfead4276b35bda0ed.jpg
/20251106/putin-2053225223.html
россия
ижевск
самара
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053249752_127:0:2856:2047_1920x0_80_0_0_77244ac6b538259a1a92ee5de3ddb85e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, ижевск, самара, владимир путин, дмитрий песков
Спорт, Россия, Ижевск, Самара, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин пожелал успехов Федерации бокса Удмуртии
Путин пожелал успехов в спорте и бизнесе президенту Федерации бокса Удмуртии