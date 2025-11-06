Рейтинг@Mail.ru
Россия в соревнованиях руководствуется спортивными принципами, заявил Путин - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/putin-2053251294.html
Россия в соревнованиях руководствуется спортивными принципами, заявил Путин
Россия в соревнованиях руководствуется спортивными принципами, заявил Путин - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Россия в соревнованиях руководствуется спортивными принципами, заявил Путин
Россия в соревнованиях руководствуется только спортивными принципами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T17:59:00+03:00
2025-11-06T17:59:00+03:00
спорт
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155962/93/1559629366_0:0:2281:1284_1920x0_80_0_0_2b0ddb5ebd1b7f3e81f37774b1fd7cad.jpg
/20251106/putin-2053241985.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155962/93/1559629366_0:0:2281:1712_1920x0_80_0_0_9ec9a4a6aa4207f5952657cbd3f61c5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, владимир путин
Спорт, Россия, Владимир Путин
Россия в соревнованиях руководствуется спортивными принципами, заявил Путин

Путин: Россия в соревнованиях руководствуется только спортивными принципами

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать в
Дзен
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Россия в соревнованиях руководствуется только спортивными принципами, заявил президент России Владимир Путин.
"В ходе подготовки и проведения соревнований любого уровня, мы всегда радушно принимали посланцев международных спортивных объединений, комитетов, федераций, создавали все условия для атлетов, которые в честной борьбе своим колоссальным трудом и талантом обретали право представлять свою родную страну. В целом, мы руководствовались исключительно спортивными принципами, а не уровнем и качеством отношений с той или иной другой страной", - сказал Путин в ходе выступления на международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Путин отметил важность вовлечения в спорт детей и подростков
6 ноября, 17:33
 
СпортРоссияВладимир Путин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала