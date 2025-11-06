https://ria.ru/20251106/putin-2053245415.html
Путин отметил важность вовлечения в спорт детей и подростков
Путин отметил важность вовлечения в спорт детей и подростков
2025-11-06T17:41:00+03:00
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Российские власти продолжат уделять особое внимание вовлечению в спорт детей и подростков, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Особое внимание продолжим уделять задаче вовлечения в спорт детей и подростков. Ценности и ориентиры, заложенные в человека в юном возрасте, зачастую определяют всю его взрослую жизнь, а спорт и физическая культура - это всегда путь к успеху", - сказал российский лидер на международном форуме "Россия - спортивная держава".
Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре
с 5 по 7 ноября.