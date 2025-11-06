Путин отметил важность вовлечения в спорт детей и подростков

"Особое внимание продолжим уделять задаче вовлечения в спорт детей и подростков. Ценности и ориентиры, заложенные в человека в юном возрасте, зачастую определяют всю его взрослую жизнь, а спорт и физическая культура - это всегда путь к успеху", - сказал российский лидер на международном форуме "Россия - спортивная держава".