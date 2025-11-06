https://ria.ru/20251106/putin-2053238670.html
Путин приехал на форум "Россия - спортивная держава" в Самаре
Путин приехал на форум "Россия - спортивная держава" в Самаре
Президент РФ Владимир Путин приехал на пленарное заседание форума "Россия - спортивная держава" в Самаре, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
владимир путин
спорт
