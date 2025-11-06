Рейтинг@Mail.ru
Путин попросил спортсменов в Ижевске показать несколько приемов на татами - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
17:28 06.11.2025 (обновлено: 23:50 16.11.2025)
https://ria.ru/20251106/putin-2053238015.html
Путин попросил спортсменов в Ижевске показать несколько приемов на татами
Путин попросил спортсменов в Ижевске показать несколько приемов на татами - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Путин попросил спортсменов в Ижевске показать несколько приемов на татами
Президент России Владимир Путин попросил спортсменов в Ижевске выйти на татами и показать несколько приемов. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
2025-11-06T17:28:00+03:00
2025-11-16T23:50:00+03:00
единоборства
ижевск
россия
самара
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053246862_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_86788bef277b69e525cf76f58bfd8b42.jpg
https://ria.ru/20251106/putin-2053221538.html
/20250528/putin-2019664519.html
ижевск
россия
самара
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
"Хаджиме". Путин оценил мастерство юных дзюдоистов в Самаре
"Хаджиме". Путин оценил мастерство юных дзюдоистов в Самаре
2025-11-06T17:28
true
PT1M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053246862_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ad43eb402dab73e213be49d72cd617ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
ижевск, россия, самара, владимир путин
Единоборства, Ижевск, Россия, Самара, Владимир Путин
Путин попросил спортсменов в Ижевске показать несколько приемов на татами

Путин призвал спортсменов в Ижевске выйти на татами и показать несколько приемов

Читать в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил спортсменов в Ижевске выйти на татами и показать несколько приемов.
Путин в Самаре участвует в открытии новых спортивных объектов в России в режиме видеоконференцсвязи. Одним из них стал дворец единоборств в городе Ижевск, который планируют использовать для тренировок и соревнований по спортивной борьбе, боксу, ушу, муайтай, дзюдо, тхэквондо, самбо, каратэ, художественной и эстетической гимнастике, фитнес-аэробике, а также игровым видам спорта, как футзал, баскетбол, гандбол, волейбол.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Путин в Самаре примет участие в открытии спортивных объектов, заявил Песков
6 ноября, 16:29
Глава государства уточнил у участников видеоконференцсвязи в Ижевске, присутствуют ли среди них дзюдоисты, а также заметил за их спинами татами.
«
"Кто-нибудь может выйти на татами и продемонстрировать нам что-нибудь?" - спросил Путин.
Просьбу президента исполнили два спортсмена: они поочередно выполнили броски.
"Отлично!" - похвалил их глава государства, а затем поблагодарил и пожелал удачи.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Путин призвал ответственно относиться к соревнованиям по адаптивному спорту
28 мая, 21:32
 
ЕдиноборстваИжевскРоссияСамараВладимир Путин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала