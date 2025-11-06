Рейтинг@Mail.ru
Путин дал совет юным фигуристам
Фигурное катание
 
17:20 06.11.2025
Путин дал совет юным фигуристам
Путин дал совет юным фигуристам
Президент России Владимир Путин дал совет юным фигуристам: быть трудолюбивыми и целеустремленными, а также научиться получать удовольствие от своего дела. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
2025
общество, россия, владимир путин, самара
Фигурное катание, Общество, Россия, Владимир Путин, Самара
Путин дал совет юным фигуристам

Путин посоветовал юным фигуристам быть трудолюбивыми и целеустремленными

САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал совет юным фигуристам: быть трудолюбивыми и целеустремленными, а также научиться получать удовольствие от своего дела.
Путин в ходе поездки в Самару прибыл в физкультурно-оздоровительный комплекс "Орбита", где пообщался со спортсменами. Во время осмотра ледовой площадки для президента исполнили номер юные фигуристы. После этого глава государства побеседовал со спортсменами. Один из них спросил Путина, какой совет он может дать подросткам, которые только начинают заниматься спортом.
"Трудолюбие и целеустремлённость. Надо научиться получать удовольствие от труда, от того, что ты делаешь. И тогда будет результат", - сказал Путин.
Владимир Путин в физкультурно-оздоровительном комплексе Орбита в Самаре на презентации в режиме видеоконференции новых спортивных объектов - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Путин рассказал об открытии новых спортивных объектов в регионах
6 ноября, 17:07
 
Фигурное катание, Общество, Россия, Владимир Путин, Самара
 
