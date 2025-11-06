Рейтинг@Mail.ru
Путин пообщался с юными фигуристами в Самаре - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Фигурное катание
 
17:08 06.11.2025 (обновлено: 23:57 16.11.2025)
Путин пообщался с юными фигуристами в Самаре
Путин пообщался с юными фигуристами в Самаре
Президент РФ Владимир Путин во время посещения спортивного комплекса "Орбита" в Самаре пообщался с юными фигуристами, спортсмены исполнили номер для президента. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
спорт
россия
самара
владимир путин
фигурное катание
россия
самара
спорт, россия, самара, владимир путин
Спорт, Россия, Самара, Владимир Путин, Фигурное катание
Путин пообщался с юными фигуристами в Самаре

Путин пообщался с юными фигуристами в самарском спорткомплексе "Орбита"

САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время посещения спортивного комплекса "Орбита" в Самаре пообщался с юными фигуристами, спортсмены исполнили номер для президента.
Глава государства в четверг прилетел в Самару. В ходе визита глава государства посетил спортивный комплекс "Орбита". Президент осмотрел ледовую площадку и пообщался с тренирующимися на ней юными фигуристами.
«
"Давно занимаешься?" - спросил Путин одну из воспитанниц. Девочка ответила, что занимается 10 лет. "С рождения что ли?" - пошутил в ответ Путин, а также поинтересовался, не холодно ли ребятам.
Путин посетил физкультурно-оздоровительный комплекс Орбита
Путин приехал в ФОК "Орбита" в Самаре
6 ноября, 16:33
Также спортсмены исполнили в присутствии президента различные элементы на льду, глава государства поаплодировал фигуристам за их номер.
Кроме того, Путин осмотрел площадку для занятий баскетболом. Президент отметил, что в комплексе подрастают будущие чемпионы.
«
"Нравится все, устраивает?" - обратился Путин к юным спортсменам.
"Да!" - хором ответили баскетболисты.
Президент пожелал им удачи и успехов, затем сделал с ними общее фото.
Общая площадь спортивного комплекса "Орбита" - 10 786,5 квадратных метров. Комплекс включает в себя ледовую арену, универсальный спортивный зал, взрослый и детский бассейны, залы бокса, единоборств и тренажерный, а также четыре зала групповых занятий. Ежедневно спортивный комплекс посещают более 2500 человек.
В комплексе проводятся занятия по айкидо, аквааэробике, спортивной акробатике, баскетболу, боксу, джиу-джитсу, йоге, капоэйре, кикбоксингу, мини-футболу, художественной гимнастике, плаванию, фигурному катанию и другим видам спорта. Организованы персональные и групповые занятия в тренажерном зале, группы здоровья для пожилых людей.
Для тренировок по баскетболу установлены автоматизированные баскетбольные фермы с подъёмным механизмом. Также установлена автоматизированная система деления зала, что позволяет разделить помещение на две спортивные площадки.
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет заседание президентского Совета по спорту
6 ноября, 16:29
 
Фигурное катаниеСпортРоссияСамараВладимир Путин
 
