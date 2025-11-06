Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Путин пообщался с юными фигуристами в Самаре

САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время посещения спортивного комплекса "Орбита" в Самаре пообщался с юными фигуристами, спортсмены исполнили номер для президента.

Глава государства в четверг прилетел в Самару. В ходе визита глава государства посетил спортивный комплекс "Орбита". Президент осмотрел ледовую площадку и пообщался с тренирующимися на ней юными фигуристами.

« "Давно занимаешься?" - спросил Путин одну из воспитанниц. Девочка ответила, что занимается 10 лет. "С рождения что ли?" - пошутил в ответ Путин, а также поинтересовался, не холодно ли ребятам.

Также спортсмены исполнили в присутствии президента различные элементы на льду, глава государства поаплодировал фигуристам за их номер.

Кроме того, Путин осмотрел площадку для занятий баскетболом. Президент отметил, что в комплексе подрастают будущие чемпионы.

« "Нравится все, устраивает?" - обратился Путин к юным спортсменам.

"Да!" - хором ответили баскетболисты.

Президент пожелал им удачи и успехов, затем сделал с ними общее фото.

Общая площадь спортивного комплекса "Орбита" - 10 786,5 квадратных метров. Комплекс включает в себя ледовую арену, универсальный спортивный зал, взрослый и детский бассейны, залы бокса, единоборств и тренажерный, а также четыре зала групповых занятий. Ежедневно спортивный комплекс посещают более 2500 человек.

В комплексе проводятся занятия по айкидо, аквааэробике, спортивной акробатике, баскетболу, боксу, джиу-джитсу, йоге, капоэйре, кикбоксингу, мини-футболу, художественной гимнастике, плаванию, фигурному катанию и другим видам спорта. Организованы персональные и групповые занятия в тренажерном зале, группы здоровья для пожилых людей.