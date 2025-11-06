https://ria.ru/20251106/putin-2053221811.html
Путин в Самаре осмотрит ФОК "Орбита"
Президент России Владимир Путин в Самаре осмотрит ФОК "Орбита" и пообщается со спортсменами, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
самара
